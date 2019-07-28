vitaliian уточніть на ГЛ ... я не пробував, але фігзн.
вітаю з реалізованими В5 у валюті купуйте долар на Ощадний, а ще краще - знімайте і туліть на Коня там +3%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2019 11:16
vitaliian уточніть на ГЛ ... я не пробував, але фігзн.
вітаю з реалізованими В5 у валюті купуйте долар на Ощадний, а ще краще - знімайте і туліть на Коня там +3%
Додано: Пон 29 лип, 2019 11:17
Додано: Пон 29 лип, 2019 11:36
Додано: Пон 29 лип, 2019 11:48
этот функционал пока не работает а когда будет работать не знают.
Додано: Пон 29 лип, 2019 12:26
Re: ТАСКОМБАНК
Так потому там и светит такой отфонарный сладкий кросс)
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