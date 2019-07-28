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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2768276927702771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:16

vitaliian уточніть на ГЛ ... я не пробував, але фігзн.
вітаю з реалізованими В5 у валюті :) купуйте долар на Ощадний, а ще краще - знімайте і туліть на Коня :) там +3%
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:17

  stas_rst написав:vitaliian уточніть на ГЛ ... я не пробував, але фігзн.
вітаю з реалізованими В5 у валюті :) купуйте долар на Ощадний, а ще краще - знімайте і туліть на Коня :) там +3%

уточнял, банк не технологичный от слова вообще.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:36

  vitaliian написав:
  stas_rst написав:vitaliian уточніть на ГЛ ... я не пробував, але фігзн.
вітаю з реалізованими В5 у валюті :) купуйте долар на Ощадний, а ще краще - знімайте і туліть на Коня :) там +3%

уточнял, банк не технологичный от слова вообще.

а причина непроводок ?
stas_rst
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Повідомлень: 400
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:48

  stas_rst написав:
  vitaliian написав:
  stas_rst написав:vitaliian уточніть на ГЛ ... я не пробував, але фігзн.
вітаю з реалізованими В5 у валюті :) купуйте долар на Ощадний, а ще краще - знімайте і туліть на Коня :) там +3%

уточнял, банк не технологичный от слова вообще.

а причина непроводок ?

этот функционал пока не работает а когда будет работать не знают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:26

Re: ТАСКОМБАНК

Так потому там и светит такой отфонарный сладкий кросс)
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Alex_ki
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  #<1 ... 2768276927702771
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