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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2019 11:16
vitaliian
уточніть на ГЛ ... я не пробував, але фігзн.
вітаю з реалізованими В5 у валюті
купуйте долар на Ощадний, а ще краще - знімайте і туліть на Коня
там +3%
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stas_rst
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:17
stas_rst написав:vitaliian
уточніть на ГЛ ... я не пробував, але фігзн.
вітаю з реалізованими В5 у валюті
купуйте долар на Ощадний, а ще краще - знімайте і туліть на Коня
там +3%
уточнял, банк не технологичный от слова вообще.
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vitaliian
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:36
vitaliian написав: stas_rst написав:vitaliian
уточніть на ГЛ ... я не пробував, але фігзн.
вітаю з реалізованими В5 у валюті
купуйте долар на Ощадний, а ще краще - знімайте і туліть на Коня
там +3%
уточнял, банк не технологичный от слова вообще.
а причина непроводок ?
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stas_rst
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:48
stas_rst написав: vitaliian написав: stas_rst написав:vitaliian
уточніть на ГЛ ... я не пробував, але фігзн.
вітаю з реалізованими В5 у валюті
купуйте долар на Ощадний, а ще краще - знімайте і туліть на Коня
там +3%
уточнял, банк не технологичный от слова вообще.
а причина непроводок ?
этот функционал пока не работает а когда будет работать не знают.
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vitaliian
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:26
Так потому там и светит такой отфонарный сладкий кросс)
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Alex_ki
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:41
stas_rst написав: novichok написав:
Плативка грн - Плативка долл.сейчас с комиссом или как повезёт?
однозначно з комісом - за поповнення платівка.юсд
тільки В5-В5 або Вііка
можете не перевіряти
халява закінчилась у березні ц.р.
Я пользую Плативка -> B5
Без комисса )
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tmp01
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Додано: Пон 29 лип, 2019 14:45
tmp01 написав: stas_rst написав: novichok написав:
Плативка грн - Плативка долл.сейчас с комиссом или как повезёт?
однозначно з комісом - за поповнення платівка.юсд
тільки В5-В5 або Вііка
можете не перевіряти
халява закінчилась у березні ц.р.
Я пользую Плативка -> B5
Без комисса )
можна й так, але Платівка захід тільки з рахунку "Ощадний" ... а там уже треба або в касу, або з іншого банку з нульовим п2п
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stas_rst
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Додано: Пон 29 лип, 2019 15:22
P2P с вики за свои на чужую карту бесплатно?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Пон 29 лип, 2019 15:56
2XL написав:
P2P с вики за свои на чужую карту бесплатно?
да
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Stringer
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Додано: Вів 30 лип, 2019 05:57
Последнее время в TAS2U (и мобильный и веб) операции в выписке появляются с большим опозданием (через 3-6 дней), это у меня только такой глюк или у всех?
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antey718
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