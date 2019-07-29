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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Flamingo
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Додано: Вів 30 лип, 2019 07:35
antey718 да, сегодня такое у себя заметила. нету операции за воскресенье - хотя смс по ней была
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pcust32
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Додано: Вів 30 лип, 2019 07:40
Похоже плохо стараются
, проблема наблюдается уже больше недели.
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antey718
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Додано: Вів 30 лип, 2019 08:08
antey718 написав:
Похоже плохо стараются
, проблема наблюдается уже больше недели.
ТАС Линк тяжело растормошить, они ж отдельная от банка компания, на них так просто не надавишь
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Faceless
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