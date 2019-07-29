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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2770277127722773>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 07:17

  antey718 написав:Последнее время в TAS2U (и мобильный и веб) операции в выписке появляются с большим опозданием (через 3-6 дней), это у меня только такой глюк или у всех?

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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 07:35

antey718 да, сегодня такое у себя заметила. нету операции за воскресенье - хотя смс по ней была
pcust32
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 07:40

  Flamingo написав:
  antey718 написав:Последнее время в TAS2U (и мобильный и веб) операции в выписке появляются с большим опозданием (через 3-6 дней), это у меня только такой глюк или у всех?

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Похоже плохо стараются :D , проблема наблюдается уже больше недели.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:08

  antey718 написав:
  Flamingo написав:
  antey718 написав:Последнее время в TAS2U (и мобильный и веб) операции в выписке появляются с большим опозданием (через 3-6 дней), это у меня только такой глюк или у всех?

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Похоже плохо стараются :D , проблема наблюдается уже больше недели.

ТАС Линк тяжело растормошить, они ж отдельная от банка компания, на них так просто не надавишь
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:29

Re: ТАСКОМБАНК

Faceless написав:ТАС Линк тяжело растормошить, они ж отдельная от банка компания, на них так просто не надавишь
Зато они успешно надавили на банк и отрубили ПКшный ИБ (
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:31

Re: ТАСКОМБАНК

Шото нету 100 грн за друга(((
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:32

Re: ТАСКОМБАНК

2XL написав:
Faceless написав:ТАС Линк тяжело растормошить, они ж отдельная от банка компания, на них так просто не надавишь
Зато они успешно надавили на банк и отрубили ПКшный ИБ (
Не они, они тут вообще ни при чем
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:34

Брать по 25.25...чи ще почекать? :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:35

  Квесторе_поверніться написав:Брать по 25.25...чи ще почекать? :)

БИС 25,10
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:39

Re: ТАСКОМБАНК

Вчера в магазине сделал оплату с платежной карты WC (своими кровными) через процессинг Portmone.com, но пришлось вчера отказаться от возраста.
На сколько эта эпопея с возвратом может затянуться? До 30 дней?
MASolomko
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