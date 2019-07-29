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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 07:17
Додано: Вів 30 лип, 2019 07:35
antey718 да, сегодня такое у себя заметила. нету операции за воскресенье - хотя смс по ней была
Додано: Вів 30 лип, 2019 07:40
Додано: Вів 30 лип, 2019 08:08
ТАС Линк тяжело растормошить, они ж отдельная от банка компания, на них так просто не надавишь
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:29
Re: ТАСКОМБАНК
Зато они успешно надавили на банк и отрубили ПКшный ИБ (
Размер имеет значение.
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:31
Re: ТАСКОМБАНК
Шото нету 100 грн за друга(((
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:32
Re: ТАСКОМБАНК
Не они, они тут вообще ни при чем
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:34
Брать по 25.25...чи ще почекать?
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:35
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:39
Re: ТАСКОМБАНК
Вчера в магазине сделал оплату с платежной карты WC (своими кровными) через процессинг Portmone.com, но пришлось вчера отказаться от возраста.
На сколько эта эпопея с возвратом может затянуться? До 30 дней?
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