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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Flamingo
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Додано: Вів 30 лип, 2019 07:35
antey718 да, сегодня такое у себя заметила. нету операции за воскресенье - хотя смс по ней была
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pcust32
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Додано: Вів 30 лип, 2019 07:40
Похоже плохо стараются
, проблема наблюдается уже больше недели.
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antey718
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Додано: Вів 30 лип, 2019 08:08
antey718 написав:
Похоже плохо стараются
, проблема наблюдается уже больше недели.
ТАС Линк тяжело растормошить, они ж отдельная от банка компания, на них так просто не надавишь
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Faceless
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:29
Faceless написав:ТАС Линк тяжело растормошить, они ж отдельная от банка компания, на них так просто не надавишь
Зато они успешно надавили на банк и отрубили ПКшный ИБ (
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:31
Шото нету 100 грн за друга(((
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isen
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:32
2XL написав:
Faceless написав:ТАС Линк тяжело растормошить, они ж отдельная от банка компания, на них так просто не надавишь
Зато они успешно надавили на банк и отрубили ПКшный ИБ (
Не они, они тут вообще ни при чем
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Faceless
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:34
Брать по 25.25...чи ще почекать?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:35
Квесторе_поверніться написав:
Брать по 25.25...чи ще почекать?
БИС 25,10
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isen
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:39
Вчера в магазине сделал оплату с платежной карты WC (своими кровными) через процессинг Portmone.com, но пришлось вчера отказаться от возраста.
На сколько эта эпопея с возвратом может затянуться? До 30 дней?
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MASolomko
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