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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:45
MASolomko написав:
Вчера в магазине сделал оплату с платежной карты WC (своими кровными) через процессинг Portmone.com, но пришлось вчера отказаться от возраста.
На сколько эта эпопея с возвратом может затянуться? До 30 дней?
Тут в принципе все зависит от магазина и от того как оформлен возврат. У меня в похожей ситуации при платеже через интернет, но через другую площадку деньги на Виике было через 4 рабочих дня
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:52
Как то в этом месяце ТАС быстро проводит транзакции, видать хочет чтобы загасили до 25.08 а не 25.09.....
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isen
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Додано: Вів 30 лип, 2019 10:00
isen написав:
Как то в этом месяце ТАС быстро проводит транзакции, видать хочет чтобы загасили до 25.08 а не 25.09.....
ИМХО все сегодняшние после 8 утра офлайновые операции уже проведутся августом. В Интернете могут быть варианты - можно нарваться на "родной" эквайринг ТАС Линка...
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Додано: Вів 30 лип, 2019 10:16
Квесторе_поверніться написав:
Брать по 25.25...чи ще почекать?
25.18
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Додано: Вів 30 лип, 2019 10:24
isen написав:
Шото нету 100 грн за друга(((
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