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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2771277227732774>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:45

  MASolomko написав:Вчера в магазине сделал оплату с платежной карты WC (своими кровными) через процессинг Portmone.com, но пришлось вчера отказаться от возраста.
На сколько эта эпопея с возвратом может затянуться? До 30 дней?

Тут в принципе все зависит от магазина и от того как оформлен возврат. У меня в похожей ситуации при платеже через интернет, но через другую площадку деньги на Виике было через 4 рабочих дня
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:52

Re: ТАСКОМБАНК

Как то в этом месяце ТАС быстро проводит транзакции, видать хочет чтобы загасили до 25.08 а не 25.09.....
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:00

  isen написав:Как то в этом месяце ТАС быстро проводит транзакции, видать хочет чтобы загасили до 25.08 а не 25.09.....

ИМХО все сегодняшние после 8 утра офлайновые операции уже проведутся августом. В Интернете могут быть варианты - можно нарваться на "родной" эквайринг ТАС Линка...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:16

  Квесторе_поверніться написав:Брать по 25.25...чи ще почекать? :)

25.18
Олег1964
 
Повідомлень: 162
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:24

  isen написав:Шото нету 100 грн за друга(((

Тоже
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:27

Vorlon ,а если вчера была операция? Боюсь,что её проведут завтрашнем днём и тут же спишут,так как 31го обнуляют кешбек.
Подтвердите или опровергните моё предположение. Действительно кешбек с текущего месяца не переходит на следующий?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:34

_PORT_UA
Вчерашняя операция действительно проведётся завтра. Но ближайшее списание бонусов будет в 18 часов 1 октября.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:57

Re: ТАСКОМБАНК

На прошлой неделе подал заявку на ручное начисление невыплаченного кешбека по Вике за покупку в мае на Розетке (с предавторизацией). Вчера перезвонили, сказали, что выплатят вместе с кешбеком за июль. А в июле я Вику нагрузил по полной, на все 500 грн. Теперь думаю, не пойдет ли эта выплата как превышение лимита кешбека и не пропадет ли?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:16

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите кешбек по Б5 у всех не начисляется или это только у меня проблема? С 25 нет ничего, хоть операции все уже проведены
anis
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:33

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:На прошлой неделе подал заявку на ручное начисление невыплаченного кешбека по Вике за покупку в мае на Розетке (с предавторизацией). Вчера перезвонили, сказали, что выплатят вместе с кешбеком за июль. А в июле я Вику нагрузил по полной, на все 500 грн. Теперь думаю, не пойдет ли эта выплата как превышение лимита кешбека и не пропадет ли?

К сожалению думаю все именно так и произойдет. То что операция была в мае и должна начислится в мае Тасю как бы не колышит. Майский лимит остался в мае. У меня апрельская сумма прошла в мае и в рамках майского лимита
Flamingo
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