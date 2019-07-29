Тут в принципе все зависит от магазина и от того как оформлен возврат. У меня в похожей ситуации при платеже через интернет, но через другую площадку деньги на Виике было через 4 рабочих дня
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:45
Тут в принципе все зависит от магазина и от того как оформлен возврат. У меня в похожей ситуации при платеже через интернет, но через другую площадку деньги на Виике было через 4 рабочих дня
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:52
Re: ТАСКОМБАНК
Как то в этом месяце ТАС быстро проводит транзакции, видать хочет чтобы загасили до 25.08 а не 25.09.....
Додано: Вів 30 лип, 2019 10:00
Додано: Вів 30 лип, 2019 14:27
Vorlon ,а если вчера была операция? Боюсь,что её проведут завтрашнем днём и тут же спишут,так как 31го обнуляют кешбек.
Подтвердите или опровергните моё предположение. Действительно кешбек с текущего месяца не переходит на следующий?
Додано: Вів 30 лип, 2019 14:34
_PORT_UA
Вчерашняя операция действительно проведётся завтра. Но ближайшее списание бонусов будет в 18 часов 1 октября.
Додано: Вів 30 лип, 2019 14:57
Re: ТАСКОМБАНК
На прошлой неделе подал заявку на ручное начисление невыплаченного кешбека по Вике за покупку в мае на Розетке (с предавторизацией). Вчера перезвонили, сказали, что выплатят вместе с кешбеком за июль. А в июле я Вику нагрузил по полной, на все 500 грн. Теперь думаю, не пойдет ли эта выплата как превышение лимита кешбека и не пропадет ли?
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:16
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите кешбек по Б5 у всех не начисляется или это только у меня проблема? С 25 нет ничего, хоть операции все уже проведены
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:33
Re: ТАСКОМБАНК
К сожалению думаю все именно так и произойдет. То что операция была в мае и должна начислится в мае Тасю как бы не колышит. Майский лимит остался в мае. У меня апрельская сумма прошла в мае и в рамках майского лимита
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