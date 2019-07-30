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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2771277227732774

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:37

  anis написав:Подскажите кешбек по Б5 у всех не начисляется или это только у меня проблема? С 25 нет ничего, хоть операции все уже проведены

Кешбек? У меня например на Б5 даже НЕ проведены операции за вчера в т2ю.
Maksi2
 
Повідомлень: 44
З нами з: 18.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:02

  Maksi2 написав:У меня например на Б5 даже НЕ проведены операции за вчера в т2ю.

Вы решили приколоться? Вчерашние операции по плану должны провестись завтра, то есть на второй рабочий день. Так всегда было.
Vorlon
 
Повідомлень: 7061
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 703 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:03

  Vorlon написав:
  Maksi2 написав:У меня например на Б5 даже НЕ проведены операции за вчера в т2ю.

Вы решили приколоться? Вчерашние операции по плану должны провестись завтра, то есть на второй рабочий день. Так всегда было.

Я думаю это не прикол. Чел писал о том, что вчерашних операций не видно в выписке - известная проблема последних дней - Тася чудит
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2525
З нами з: 20.03.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 546 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:27

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:
  Maksi2 написав:У меня например на Б5 даже НЕ проведены операции за вчера в т2ю.

Вы решили приколоться? Вчерашние операции по плану должны провестись завтра, то есть на второй рабочий день. Так всегда было.

Я думаю это не прикол. Чел писал о том, что вчерашних операций не видно в выписке - известная проблема последних дней - Тася чудит

Совершенно верно.
Maksi2
 
Повідомлень: 44
З нами з: 18.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 2771277227732774
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