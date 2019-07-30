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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:37
anis написав:
Подскажите кешбек по Б5 у всех не начисляется или это только у меня проблема? С 25 нет ничего, хоть операции все уже проведены
Кешбек? У меня например на Б5 даже НЕ
проведены операции за вчера в т2ю.
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Maksi2
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Додано: Вів 30 лип, 2019 16:02
Maksi2 написав:
У меня например на Б5 даже НЕ проведены операции за вчера в т2ю.
Вы решили приколоться? Вчерашние операции по плану должны провестись завтра, то есть на второй рабочий день. Так всегда было.
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Vorlon
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Додано: Вів 30 лип, 2019 17:03
Vorlon написав: Maksi2 написав:
У меня например на Б5 даже НЕ проведены операции за вчера в т2ю.
Вы решили приколоться? Вчерашние операции по плану должны провестись завтра, то есть на второй рабочий день. Так всегда было.
Я думаю это не прикол. Чел писал о том, что вчерашних операций не видно в выписке - известная проблема последних дней - Тася чудит
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Flamingo
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Додано: Вів 30 лип, 2019 17:27
Flamingo написав: Vorlon написав: Maksi2 написав:
У меня например на Б5 даже НЕ проведены операции за вчера в т2ю.
Вы решили приколоться? Вчерашние операции по плану должны провестись завтра, то есть на второй рабочий день. Так всегда было.
Я думаю это не прикол. Чел писал о том, что вчерашних операций не видно в выписке - известная проблема последних дней - Тася чудит
Совершенно верно.
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Maksi2
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Додано: Вів 30 лип, 2019 18:10
Flamingo
Ну так "не проведены" и "не видно в выписке" - совершенно разный смысл написанного, не так ли? А догадываться, что имелось в виду - как-то совсем неинтересно...
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Vorlon
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Додано: Вів 30 лип, 2019 18:26
А кешбек по вике можно кинуть на сберегательный счет?
.......
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Boundless
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Додано: Вів 30 лип, 2019 18:49
Boundless написав:
к по вике можно кинуть на сберегательный счет?
Естественно
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Flamingo
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Додано: Вів 30 лип, 2019 21:51
Vorlon написав:Flamingo
Ну так "не проведены" и "не видно в выписке" - совершенно разный смысл написанного, не так ли? А догадываться, что имелось в виду - как-то совсем неинтересно...
Зато интересно грохнуть рабочий ТАС24 и заниматься дрочиловом в недоделанном т2ю.
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Maksi2
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