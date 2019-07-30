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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2772277327742775

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:17

Кому-то удалось понять принцип установки курса продажи доллара банком?
Например, вчера в отделениях - 25.15, онлайн - 25.05. Сегодня в "окнах" уже 25.00, а онлайн - все те же 25.05. Существует какой-то неведомый алгоритм или просто еще не поменяли?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:25

  Anadonta написав:Кому-то удалось понять принцип установки курса продажи доллара банком?
Например, вчера в отделениях - 25.15, онлайн - 25.05. Сегодня в "окнах" уже 25.00, а онлайн - все те же 25.05. Существует какой-то неведомый алгоритм или просто еще не поменяли?
тётя Тася должна нажать волшебную кнопку программы, которая пересчитает курсы исходя из текущей валютной позиции, прогнозов поступлений и расходов,
После чего вывесит полученный курс в приложухе
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:31

Flamingo

Спасибо, где-то так и предполагал. Судя по движению на межбанке, жду 24.95 или даже .90 в течение получаса...
Anadonta
 
Повідомлень: 549
З нами з: 25.11.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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  #<1 ... 2772277327742775
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