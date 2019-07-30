Кому-то удалось понять принцип установки курса продажи доллара банком?
Например, вчера в отделениях - 25.15, онлайн - 25.05. Сегодня в "окнах" уже 25.00, а онлайн - все те же 25.05. Существует какой-то неведомый алгоритм или просто еще не поменяли?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 09:17
Кому-то удалось понять принцип установки курса продажи доллара банком?
Например, вчера в отделениях - 25.15, онлайн - 25.05. Сегодня в "окнах" уже 25.00, а онлайн - все те же 25.05. Существует какой-то неведомый алгоритм или просто еще не поменяли?
Додано: Сер 31 лип, 2019 09:25
тётя Тася должна нажать волшебную кнопку программы, которая пересчитает курсы исходя из текущей валютной позиции, прогнозов поступлений и расходов,
После чего вывесит полученный курс в приложухе
Додано: Сер 31 лип, 2019 09:31
Flamingo
Спасибо, где-то так и предполагал. Судя по движению на межбанке, жду 24.95 или даже .90 в течение получаса...
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:04
Додано: Сер 31 лип, 2019 13:04
Re: ТАСКОМБАНК
Кажись ТАС2Ю поломался.
Додано: Сер 31 лип, 2019 13:04
Re: ТАСКОМБАНК
Чого це відразу післяв иплати кешбеку по вікенду ТАС2Ю ліг спати?
Додано: Сер 31 лип, 2019 13:12
Додано: Сер 31 лип, 2019 13:15
Re: ТАСКОМБАНК
Зафурычило
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