Пришло 100 грн на бонус счет за друга
Выводим сегодня кешбек, чтобы не перелез на следующий месяц
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:12
Re: ТАСКОМБАНК
Пришло 100 грн на бонус счет за друга
Выводим сегодня кешбек, чтобы не перелез на следующий месяц
Востаннє редагувалось isen в Сер 31 лип, 2019 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:14
Re: ТАСКОМБАНК
Оо, и за друга по Б5 прилетело!
Скажите, по выводу КБ с Б5, есть какие-то ограничения мин.сумма, количество раз и т.п.? За сгорание каждый квартал я знаю.
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:19
Додано: Сер 31 лип, 2019 22:13
Купував Вікою з онлайн оплатою в Розетці. Кешбеку 2% немає. Це у всіх так? Помітив, що суми були спочатку заблоковані і в смс нічого про кешбек.
Додано: Сер 31 лип, 2019 22:22
У всех. Еще могут и в овер загнать дебетку у Виики
Не покупайте больше Виикой ничо на Розетке. ТАСЛинк-неучи не умеет правильно обрабатывать оплату с предавторизацией
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 31 лип, 2019 22:24
clientage
Капец. Ексім здувся, Віка туди ж. Б5 та сама історія думаю?
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