RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2773277427752776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:12

Re: ТАСКОМБАНК

Пришло 100 грн на бонус счет за друга
Выводим сегодня кешбек, чтобы не перелез на следующий месяц
Востаннє редагувалось isen в Сер 31 лип, 2019 14:17, всього редагувалось 1 раз.
isen
 
Повідомлень: 397
З нами з: 21.12.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:14

Re: ТАСКОМБАНК

Оо, и за друга по Б5 прилетело!
Скажите, по выводу КБ с Б5, есть какие-то ограничения мин.сумма, количество раз и т.п.? За сгорание каждый квартал я знаю.
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 795
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:19

  mihasik написав:Оо, и за друга по Б5 прилетело!
Скажите, по выводу КБ с Б5, есть какие-то ограничения мин.сумма, количество раз и т.п.? За сгорание каждый квартал я знаю.

Вроде мин 1 грн , ограничений по количеству выводов нет
isen
 
Повідомлень: 397
З нами з: 21.12.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 22:13

Купував Вікою з онлайн оплатою в Розетці. Кешбеку 2% немає. Це у всіх так? Помітив, що суми були спочатку заблоковані і в смс нічого про кешбек.
Haza
Аватар користувача
3

 
Повідомлень: 3147
З нами з: 30.10.07
Подякував: 233 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 22:22

  Haza написав:Купував Вікою з онлайн оплатою в Розетці. Кешбеку 2% немає. Це у всіх так? Помітив, що суми були спочатку заблоковані і в смс нічого про кешбек.

У всех. Еще могут и в овер загнать дебетку у Виики :evil:
Не покупайте больше Виикой ничо на Розетке. ТАСЛинк-неучи не умеет правильно обрабатывать оплату с предавторизацией :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28807
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2306 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 22:24

clientage
Капец. Ексім здувся, Віка туди ж. Б5 та сама історія думаю?
Haza
Аватар користувача
3

 
Повідомлень: 3147
З нами з: 30.10.07
Подякував: 233 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:21

  Haza написав:Купував Вікою з онлайн оплатою в Розетці. Кешбеку 2% немає. Це у всіх так? Помітив, що суми були спочатку заблоковані і в смс нічого про кешбек.

Дзвоніть на гарячу лінію - донараховують за заявкою. Ви вже тут надцятий з такою проблемою.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3386
З нами з: 18.08.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2773277427752776
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (563)
01.08.2019 01:00
ОТП БАНК (6091)
01.08.2019 00:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.