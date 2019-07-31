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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:12
Пришло 100 грн на бонус счет за друга
Выводим сегодня кешбек, чтобы не перелез на следующий месяц
Востаннє редагувалось isen
в Сер 31 лип, 2019 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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isen
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:14
Оо, и за друга по Б5 прилетело!
Скажите, по выводу КБ с Б5, есть какие-то ограничения мин.сумма, количество раз и т.п.? За сгорание каждый квартал я знаю.
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mihasik
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:19
mihasik написав:
Оо, и за друга по Б5 прилетело!
Скажите, по выводу КБ с Б5, есть какие-то ограничения мин.сумма, количество раз и т.п.? За сгорание каждый квартал я знаю.
Вроде мин 1 грн , ограничений по количеству выводов нет
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isen
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Додано: Сер 31 лип, 2019 22:13
Купував Вікою з онлайн оплатою в Розетці. Кешбеку 2% немає. Це у всіх так? Помітив, що суми були спочатку заблоковані і в смс нічого про кешбек.
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Haza
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Додано: Сер 31 лип, 2019 22:22
Haza написав:
Купував Вікою з онлайн оплатою в Розетці. Кешбеку 2% немає. Це у всіх так? Помітив, що суми були спочатку заблоковані і в смс нічого про кешбек.
У всех. Еще могут и в овер загнать дебетку у Виики
Не покупайте больше Виикой ничо на Розетке. ТАСЛинк-неучи не умеет правильно обрабатывать оплату с предавторизацией
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 31 лип, 2019 22:24
clientage
Капец. Ексім здувся, Віка туди ж. Б5 та сама історія думаю?
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Haza
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Додано: Сер 31 лип, 2019 23:21
Haza написав:
Купував Вікою з онлайн оплатою в Розетці. Кешбеку 2% немає. Це у всіх так? Помітив, що суми були спочатку заблоковані і в смс нічого про кешбек.
Дзвоніть на гарячу лінію - донараховують за заявкою. Ви вже тут надцятий з такою проблемою.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:22
Haza написав:clientage
Капец. Ексім здувся, Віка туди ж. Б5 та сама історія думаю?
по Б5 купую регулярно на Хрещатику ... замовив в інтернеті, оплатив на касі, отримав 2% чистими ... онлайн не купую, бо близько йти і можна оглянути
розумію, що актуально тільки для самовивозу ...
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stas_rst
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:14
Підкажіть,а як ТАСя трактує всякі okko/wogpay розрахунок Вікою,як інет купівля чи через термінал, відповідно чи є зміст заморочуватися з днем купівлі?
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t-step
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:38
t-step Рассчитывался 1 раз ОККОpay. Прошло как интернет-покупка.
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Славик
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