Ввели лимит 777 грн на начисление кешбэка в месяц?
Бонусная программа CashBack физ. лица
Баланс: 588,23 UAH
Выплачено за месяц: 188,77 UAH
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:58
Re: ТАСКОМБАНК
Ввели лимит 777 грн на начисление кешбэка в месяц?
Бонусная программа CashBack физ. лица
Баланс: 588,23 UAH
Выплачено за месяц: 188,77 UAH
Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:56
Re: ТАСКОМБАНК
Есть смысл рассчитываться Виикой, если валюта транзакции польский злотый (в интернете и пос-терминалах)? Или там конвертация прекроет кешбек?
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:07
Конвертация 3%.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:10
Re: ТАСКОМБАНК
Злотий хіба не 1%?
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:14
На соседней ветке (Валютный рынок в контексте ДС) прочитал информацию о том, что в TAS2U появилась комиссия 0.5% при покупке валюты за собственные средства. В тарифах ничего такого не нашел. Кто пользовался сервисом последние пару дней - есть комиссия?
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:21
Есть ли смысл - решать только вам. Посмотрите курсы злотого на сайте Таси для расчётов картой, сравните его с реальными курсами. Не забудьте что будет ещё 1%за конверт. Потом рассмотрите возможность оплаты в каком нибудь банке где нет платы за конверт и применяется курс МПС но нет кишмиша и карта которого у вас есть. Ну и решите что для вас выгоднее
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 02 сер, 2019 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:23
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:35
Anadonta
Можете дать ссылку на это сообщение?
Уже давно, если зачислять на валютную плативку, то комиссия 0.5% по тарифам плативки, а не за обмен как таковой. Может в этом дело?
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