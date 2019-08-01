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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2775277627772778>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:58

Re: ТАСКОМБАНК

Ввели лимит 777 грн на начисление кешбэка в месяц?

Бонусная программа CashBack физ. лица
Баланс: 588,23 UAH
Выплачено за месяц: 188,77 UAH
saboteur
 
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:54

saboteur
Давно, с мая примерно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:56

Re: ТАСКОМБАНК

Есть смысл рассчитываться Виикой, если валюта транзакции польский злотый (в интернете и пос-терминалах)? Или там конвертация прекроет кешбек?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3105
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:06

А подскажите, пожалуйста, можно ли к Пудре выпустить Б5 как допку?
allaliu
 
Повідомлень: 154
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:07

  Ferlakur написав:Есть смысл рассчитываться Виикой, если валюта транзакции польский злотый (в интернете и пос-терминалах)? Или там конвертация прекроет кешбек?

Конвертация 3%.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:10

Re: ТАСКОМБАНК

Злотий хіба не 1%?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:14

На соседней ветке (Валютный рынок в контексте ДС) прочитал информацию о том, что в TAS2U появилась комиссия 0.5% при покупке валюты за собственные средства. В тарифах ничего такого не нашел. Кто пользовался сервисом последние пару дней - есть комиссия?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:21

  Ferlakur написав:Есть смысл рассчитываться Виикой, если валюта транзакции польский злотый (в интернете и пос-терминалах)? Или там конвертация прекроет кешбек?

Есть ли смысл - решать только вам. Посмотрите курсы злотого на сайте Таси для расчётов картой, сравните его с реальными курсами. Не забудьте что будет ещё 1%за конверт. Потом рассмотрите возможность оплаты в каком нибудь банке где нет платы за конверт и применяется курс МПС но нет кишмиша и карта которого у вас есть. Ну и решите что для вас выгоднее
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 02 сер, 2019 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:23

  allaliu написав:А подскажите, пожалуйста, можно ли к Пудре выпустить Б5 как допку?

Если хотите, можно попробовать выпустить Б5 отдельно и получите еще 100 грн кешбека
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:35

Anadonta
Можете дать ссылку на это сообщение?

Уже давно, если зачислять на валютную плативку, то комиссия 0.5% по тарифам плативки, а не за обмен как таковой. Может в этом дело?
Amid
 
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