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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2775277627772778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:42

  Amid написав:Anadonta
Можете дать ссылку на это сообщение?

Уже давно, если зачислять на валютную плативку, то комиссия 0.5% по тарифам плативки, а не за обмен как таковой. Может в этом дело?


Возможно. Автор так и писал - комиссия при зачислении на счет. Думал, это касается всех счетов. У меня, например, WeekEnd. Покупал в начале недели USD - никаких комиссий не было...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:43

  isen написав:
  allaliu написав:А подскажите, пожалуйста, можно ли к Пудре выпустить Б5 как допку?

Если хотите, можно попробовать выпустить Б5 отдельно и получите еще 100 грн кешбека

Ещё работает эта акция? А ссылочку можно?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:46

Amid
Сообщение выглядело вот так:
  vexa0725 написав:
  SILVER_UA написав:
  vexa0725 написав:По-моему, ТАС ввел комиссию на услугу онлайн обмена валют

по твоему что за комиссия ? размер ?

За зачисление валюты на карту 0.5%
Anadonta
 
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  #<1 ... 2775277627772778
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