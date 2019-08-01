Возможно. Автор так и писал - комиссия при зачислении на счет. Думал, это касается всех счетов. У меня, например, WeekEnd. Покупал в начале недели USD - никаких комиссий не было...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:42
Возможно. Автор так и писал - комиссия при зачислении на счет. Думал, это касается всех счетов. У меня, например, WeekEnd. Покупал в начале недели USD - никаких комиссий не было...
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:43
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:46
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:58
Anadonta
Похоже, на тариф на зачисление по плативке. Но было бы неплохо, если бы автор оригинальногосообщения не разгонял панику и мы тут не гадали что да как, а уточнил, на какую карту было зачисление.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:02
Amid
Все же надеюсь, что ничего не изменилось, т. к. 30 июля покупал USD с зачислением на WeekEnd без комиссии, как и было раньше...
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:22
Инфо по акции читаете на форуме...
Пишите свой тел. и имя мне в личку, дальше Вам звонят из банка
Зараз переглядають цей форум: Computer, Google Feedfetcher, liliya_logical, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|