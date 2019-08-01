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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:42
Amid написав:Anadonta
Можете дать ссылку на это сообщение?
Уже давно, если зачислять на валютную плативку, то комиссия 0.5% по тарифам плативки, а не за обмен как таковой. Может в этом дело?
Возможно. Автор так и писал - комиссия при зачислении на счет. Думал, это касается всех счетов. У меня, например, WeekEnd. Покупал в начале недели USD - никаких комиссий не было...
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:43
isen написав: allaliu написав:
А подскажите, пожалуйста, можно ли к Пудре выпустить Б5 как допку?
Если хотите, можно попробовать выпустить Б5 отдельно и получите еще 100 грн кешбека
Ещё работает эта акция? А ссылочку можно?
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allaliu
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:46
Amid
Сообщение выглядело вот так:
vexa0725 написав: SILVER_UA написав: vexa0725 написав:
По-моему, ТАС ввел комиссию на услугу онлайн обмена валют
по твоему что за комиссия ? размер ?
За зачисление валюты на карту 0.5%
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Anadonta
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:58
Anadonta
Похоже, на тариф на зачисление по плативке. Но было бы неплохо, если бы автор оригинальногосообщения не разгонял панику и мы тут не гадали что да как, а уточнил, на какую карту было зачисление.
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Amid
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:02
Amid
Все же надеюсь, что ничего не изменилось, т. к. 30 июля покупал USD с зачислением на WeekEnd без комиссии, как и было раньше...
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:22
allaliu написав: isen написав: allaliu написав:
А подскажите, пожалуйста, можно ли к Пудре выпустить Б5 как допку?
Если хотите, можно попробовать выпустить Б5 отдельно и получите еще 100 грн кешбека
Ещё работает эта акция? А ссылочку можно?
Инфо по акции читаете на форуме...
Пишите свой тел. и имя мне в личку, дальше Вам звонят из банка
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isen
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