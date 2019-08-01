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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2776277727782779>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:42

  Amid написав:Anadonta
Можете дать ссылку на это сообщение?

Уже давно, если зачислять на валютную плативку, то комиссия 0.5% по тарифам плативки, а не за обмен как таковой. Может в этом дело?


Возможно. Автор так и писал - комиссия при зачислении на счет. Думал, это касается всех счетов. У меня, например, WeekEnd. Покупал в начале недели USD - никаких комиссий не было...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:43

  isen написав:
  allaliu написав:А подскажите, пожалуйста, можно ли к Пудре выпустить Б5 как допку?

Если хотите, можно попробовать выпустить Б5 отдельно и получите еще 100 грн кешбека

Ещё работает эта акция? А ссылочку можно?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:46

Amid
Сообщение выглядело вот так:
  vexa0725 написав:
  SILVER_UA написав:
  vexa0725 написав:По-моему, ТАС ввел комиссию на услугу онлайн обмена валют

по твоему что за комиссия ? размер ?

За зачисление валюты на карту 0.5%
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:58

Anadonta
Похоже, на тариф на зачисление по плативке. Но было бы неплохо, если бы автор оригинальногосообщения не разгонял панику и мы тут не гадали что да как, а уточнил, на какую карту было зачисление.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:02

Amid

Все же надеюсь, что ничего не изменилось, т. к. 30 июля покупал USD с зачислением на WeekEnd без комиссии, как и было раньше...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:22

  allaliu написав:
  isen написав:
  allaliu написав:А подскажите, пожалуйста, можно ли к Пудре выпустить Б5 как допку?

Если хотите, можно попробовать выпустить Б5 отдельно и получите еще 100 грн кешбека

Ещё работает эта акция? А ссылочку можно?

Инфо по акции читаете на форуме...
Пишите свой тел. и имя мне в личку, дальше Вам звонят из банка
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:34

isen , а смысл? Друга пригласить я собираюсь)
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:39

ТАС2Ю

Вот жеж поделие
Не работают платежи за интернет ни с подвязанных карт, ни с тасиных.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:43

  Anadonta написав:Amid

Все же надеюсь, что ничего не изменилось, т. к. 30 июля покупал USD с зачислением на WeekEnd без комиссии, как и было раньше...

В июле при покупке уе на долларовую плативку комиса не было. При продаже долларов и зачислении грн на гривневую плативку 0.5% комис.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:27

  Anadonta написав:
  Amid написав:Anadonta
Можете дать ссылку на это сообщение?

Уже давно, если зачислять на валютную плативку, то комиссия 0.5% по тарифам плативки, а не за обмен как таковой. Может в этом дело?


Возможно. Автор так и писал - комиссия при зачислении на счет. Думал, это касается всех счетов. У меня, например, WeekEnd. Покупал в начале недели USD - никаких комиссий не было...

Вчера покупал на Викенд - никакой комиссии. То имели ввиду 0,5% за зачисление на Плативку, то давно известно было
Faceless
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