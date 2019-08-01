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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2776277727782779 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 174 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 174 Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:55 Re: ТАСКОМБАНК Flamingo написав: У меня в похожей ситуации при платеже через интернет, но через другую площадку деньги на Виике было через 4 рабочих дня У меня в похожей ситуации при платеже через интернет, но через другую площадку деньги на Виике было через 4 рабочих дня Пока денег нет, но в выписке операция за 29 июня осталась латиницей. Кешбек по ней не выплачен в конце месяца.



Со слов поддержки Портмоне (они выступали шлюзом оплаты) возврат уже совершен (дату сей операции сказать не смогли) и деньги у Таси, срок до 9 августа.

В поддержке Таси их пока не видят... Пока денег нет, но в выписке операция за 29 июня осталась латиницей. Кешбек по ней не выплачен в конце месяца.Со слов поддержки Портмоне (они выступали шлюзом оплаты) возврат уже совершен (дату сей операции сказать не смогли) и деньги у Таси, срок до 9 августа.В поддержке Таси их пока не видят... MASolomko

Повідомлень: 1105 З нами з: 08.03.18 Подякував: 29 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:06 MASolomko написав: Flamingo написав: У меня в похожей ситуации при платеже через интернет, но через другую площадку деньги на Виике было через 4 рабочих дня У меня в похожей ситуации при платеже через интернет, но через другую площадку деньги на Виике было через 4 рабочих дня Пока денег нет, но в выписке операция за 29 июня осталась латиницей. Кешбек по ней не выплачен в конце месяца.



Со слов поддержки Портмоне (они выступали шлюзом оплаты) возврат уже совершен (дату сей операции сказать не смогли) и деньги у Таси, срок до 9 августа.

В поддержке Таси их пока не видят... Пока денег нет, но в выписке операция за 29 июня осталась латиницей. Кешбек по ней не выплачен в конце месяца.Со слов поддержки Портмоне (они выступали шлюзом оплаты) возврат уже совершен (дату сей операции сказать не смогли) и деньги у Таси, срок до 9 августа.В поддержке Таси их пока не видят...

То что не видят - охотно верю, но это еще не значит что деньги не вернулись в банк . У меня как было - 22го числа операция и возврат, 26го появились на счете - но проводки в выписке не было видно - только увеличился остаток, а вот 27го появилась проводка. И датирована она была 24 числом. То есть в базе данных возврат прошел аж 24м, а остаток они увеличили только 26м То что не видят - охотно верю, но это еще не значит что деньги не вернулись в банк. У меня как было - 22го числа операция и возврат, 26го появились на счете - но проводки в выписке не было видно - только увеличился остаток, а вот 27го появилась проводка. И датирована она была 24 числом. То есть в базе данных возврат прошел аж 24м, а остаток они увеличили только 26м Flamingo

Повідомлень: 2558 З нами з: 20.03.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 553 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2776277727782779 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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