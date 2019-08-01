MASolomko написав: Flamingo написав:
У меня в похожей ситуации при платеже через интернет, но через другую площадку деньги на Виике было через 4 рабочих дня
Пока денег нет, но в выписке операция за 29 июня осталась латиницей. Кешбек по ней не выплачен в конце месяца.
Со слов поддержки Портмоне (они выступали шлюзом оплаты) возврат уже совершен (дату сей операции сказать не смогли) и деньги у Таси, срок до 9 августа.
В поддержке Таси их пока не видят...
То что не видят - охотно верю, но это еще не значит что деньги не вернулись в банк
. У меня как было - 22го числа операция и возврат, 26го появились на счете - но проводки в выписке не было видно - только увеличился остаток, а вот 27го появилась проводка. И датирована она была 24 числом. То есть в базе данных возврат прошел аж 24м, а остаток они увеличили только 26м