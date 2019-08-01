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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2776277727782779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:55

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:У меня в похожей ситуации при платеже через интернет, но через другую площадку деньги на Виике было через 4 рабочих дня
Пока денег нет, но в выписке операция за 29 июня осталась латиницей. Кешбек по ней не выплачен в конце месяца.

Со слов поддержки Портмоне (они выступали шлюзом оплаты) возврат уже совершен (дату сей операции сказать не смогли) и деньги у Таси, срок до 9 августа.
В поддержке Таси их пока не видят...
MASolomko
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Повідомлень: 1105
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:06

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:У меня в похожей ситуации при платеже через интернет, но через другую площадку деньги на Виике было через 4 рабочих дня
Пока денег нет, но в выписке операция за 29 июня осталась латиницей. Кешбек по ней не выплачен в конце месяца.

Со слов поддержки Портмоне (они выступали шлюзом оплаты) возврат уже совершен (дату сей операции сказать не смогли) и деньги у Таси, срок до 9 августа.
В поддержке Таси их пока не видят...

То что не видят - охотно верю, но это еще не значит что деньги не вернулись в банк :). У меня как было - 22го числа операция и возврат, 26го появились на счете - но проводки в выписке не было видно - только увеличился остаток, а вот 27го появилась проводка. И датирована она была 24 числом. То есть в базе данных возврат прошел аж 24м, а остаток они увеличили только 26м :shock:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:46

сэп из Привата

хочу с Привата отправить СЭП за 3 грн. Скажите пожалуйста бесплатно ли зачисление на Викенд\Б5 ? есть какие-то лимиты по сумме ? Можно сразу же деньгами пользоваться или получу овердрафт ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 389
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:52

SILVER_UA
На викенд и Б5 СЭП бесплатный. Если слать СЭПом, то пользоваться можно сразу, никаких овердрафтов.
Amid
 
Повідомлень: 1098
З нами з: 12.06.08
Подякував: 105 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:11

  Amid написав:SILVER_UA
На викенд и Б5 СЭП бесплатный. Если слать СЭПом, то пользоваться можно сразу, никаких овердрафтов.

Только имейте в виду что приват выпустит ваши деньги на следующий рабочий день после совершения платежа.
Flamingo
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Повідомлень: 2559
З нами з: 20.03.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 553 раз.
 
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  #<1 ... 2776277727782779
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