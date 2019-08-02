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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:55
Flamingo написав:
У меня в похожей ситуации при платеже через интернет, но через другую площадку деньги на Виике было через 4 рабочих дня
Пока денег нет, но в выписке операция за 29 июня осталась латиницей. Кешбек по ней не выплачен в конце месяца.
Со слов поддержки Портмоне (они выступали шлюзом оплаты) возврат уже совершен (дату сей операции сказать не смогли) и деньги у Таси, срок до 9 августа.
В поддержке Таси их пока не видят...
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MASolomko
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:06
MASolomko написав: Flamingo написав:
У меня в похожей ситуации при платеже через интернет, но через другую площадку деньги на Виике было через 4 рабочих дня
Пока денег нет, но в выписке операция за 29 июня осталась латиницей. Кешбек по ней не выплачен в конце месяца.
Со слов поддержки Портмоне (они выступали шлюзом оплаты) возврат уже совершен (дату сей операции сказать не смогли) и деньги у Таси, срок до 9 августа.
В поддержке Таси их пока не видят...
То что не видят - охотно верю, но это еще не значит что деньги не вернулись в банк
. У меня как было - 22го числа операция и возврат, 26го появились на счете - но проводки в выписке не было видно - только увеличился остаток, а вот 27го появилась проводка. И датирована она была 24 числом. То есть в базе данных возврат прошел аж 24м, а остаток они увеличили только 26м
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Flamingo
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:46
хочу с Привата отправить СЭП за 3 грн. Скажите пожалуйста бесплатно ли зачисление на Викенд\Б5 ? есть какие-то лимиты по сумме ? Можно сразу же деньгами пользоваться или получу овердрафт ?
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:52
SILVER_UA
На викенд и Б5 СЭП бесплатный. Если слать СЭПом, то пользоваться можно сразу, никаких овердрафтов.
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Amid
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:11
Amid написав:SILVER_UA
На викенд и Б5 СЭП бесплатный. Если слать СЭПом, то пользоваться можно сразу, никаких овердрафтов.
Только имейте в виду что приват выпустит ваши деньги на следующий рабочий день после совершения платежа.
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Flamingo
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:44
з приводу обміну валюти:
через В5, Вііку - без комісії
якщо через Платівку - комісія 0,5% при зарахуванні, якщо з Платівки грн. на Б5 - теж без%, але поповнення вихідної Платівки грн. має бути "правильне" - через рахунок "Ощадний"
іншого не дано ... перевірено і користовано неодноразово !!!
є ще старі варіанти через старі пакети, але про них мені невідомо
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stas_rst
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:51
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:15
stas_rst написав:
з приводу обміну валюти:
через В5, Вііку - без комісії
якщо через Платівку - комісія 0,5% при зарахуванні, якщо з Платівки грн. на Б5 - теж без%, але поповнення вихідної Платівки грн. має бути "правильне" - через рахунок "Ощадний"
іншого не дано ... перевірено і користовано неодноразово !!!
є ще старі варіанти через старі пакети, але про них мені невідомо
у меня при покупке долларов на Плативку никакой комиссии не берет, так что комбинация Б5 в грн. и Плативка в долларах тоже нормально работает
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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