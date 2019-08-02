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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 21:56
Flamingo написав:
потому как мало ли что
Это у них мало ли что, как у папуасов, у других все нормально, так как в цивилизованных странах.
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Maksi2
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:11
Maksi2 написав:
Отстой просто. В отделениях сидят дегенераты. А это реклама, на кинофестивале. Не более. Им не ребрендинг, им лоботомия нужна.
P.S. как перестанут платить кешбек, уйду с этой тошниловки. Моментально.
Нет кэшбэка то какая разница кто там сидит в отделениях?
А есть кэшбэк то какая разница кто там сидит в отделениях? )
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Aps
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:20
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Faceless
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:48
Faceless написав:
Да. Хотя не пойму смысл
monobank
todobank
tasbank
"Ком" точно було зайвим, але "о" не вистачає для слідуванням трендам.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 23:07
Aps написав: Maksi2 написав:
Отстой просто. В отделениях сидят дегенераты. А это реклама, на кинофестивале. Не более. Им не ребрендинг, им лоботомия нужна.
P.S. как перестанут платить кешбек, уйду с этой тошниловки. Моментально.
Нет кэшбэка то какая разница кто там сидит в отделениях?
А есть кэшбэк то какая разница кто там сидит в отделениях? )
Это к тому что те кто сидит в отделениях не способны думать о ребрендинге.
И с таким уровнем развития и отношения к работе, с таким уровнем знаний о своей работе, их нигде больше не возьмут на работу кроме таса,
и столько тупости в биллинге и в обслуживании я не видел ни в одном банке с 91 года, даже в почивших...
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Maksi2
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 23:34
isen написав:
Инфо по акции читаете на форуме...
Пишите свой тел. и имя мне в личку, дальше Вам звонят из банка
Запросив друга - ніхто йому не передзвонив.
Так і має бути чи це недопрацювання ТАСі?
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