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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2777277827792780

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 21:56

  Flamingo написав:потому как мало ли что :)

Это у них мало ли что, как у папуасов, у других все нормально, так как в цивилизованных странах.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:11

Re: ТАСКОМБАНК

Maksi2 написав:Отстой просто. В отделениях сидят дегенераты. А это реклама, на кинофестивале. Не более. Им не ребрендинг, им лоботомия нужна.
P.S. как перестанут платить кешбек, уйду с этой тошниловки. Моментально. :wink:


Нет кэшбэка то какая разница кто там сидит в отделениях?
А есть кэшбэк то какая разница кто там сидит в отделениях? )
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:20

Re: ТАСКОМБАНК

Вкладчик1234 написав:Тигипыч собирается проводить ребрендинг?

https://ain.ua/2019/08/02/omkf-2019-vse-bulo-keshles/
Да. Хотя не пойму смысл
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:48

  Faceless написав:
Вкладчик1234 написав:Тигипыч собирается проводить ребрендинг?

https://ain.ua/2019/08/02/omkf-2019-vse-bulo-keshles/
Да. Хотя не пойму смысл

monobank
todobank
tasbank
"Ком" точно було зайвим, але "о" не вистачає для слідуванням трендам.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 23:07

  Aps написав:
Maksi2 написав:Отстой просто. В отделениях сидят дегенераты. А это реклама, на кинофестивале. Не более. Им не ребрендинг, им лоботомия нужна.
P.S. как перестанут платить кешбек, уйду с этой тошниловки. Моментально. :wink:


Нет кэшбэка то какая разница кто там сидит в отделениях?
А есть кэшбэк то какая разница кто там сидит в отделениях? )

Это к тому что те кто сидит в отделениях не способны думать о ребрендинге. :D
И с таким уровнем развития и отношения к работе, с таким уровнем знаний о своей работе, их нигде больше не возьмут на работу кроме таса,
и столько тупости в биллинге и в обслуживании я не видел ни в одном банке с 91 года, даже в почивших...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 23:34

Re: ТАСКОМБАНК

  isen написав:Инфо по акции читаете на форуме...
Пишите свой тел. и имя мне в личку, дальше Вам звонят из банка


Запросив друга - ніхто йому не передзвонив.
Так і має бути чи це недопрацювання ТАСі?
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