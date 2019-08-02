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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2778277927802781

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:27

  Hack-Stock написав:а перевыпуск вики по сроку шо платный? В тас2ю пишет 150 грн


Мне перевыпустили бесплатно. Оформлял акционную в ноябре 2018 г. со сроком действия до апреля 2019 г. Новую выдали именную - действительна до 05/21 (ожидал где-то неделю). Как происходит сейчас непонятно, т. к. с середины июня выпуск данного продукта приостановлен.
Anadonta
 
Повідомлень: 559
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Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 16:29

Anadonta
Для новых клиентов Вика не оформляется.
Для старых всё по прежнему.
По окончании срока выдаётся новая карта.
deneg net
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Повідомлень: 2591
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 17:26

Re: ТАСКОМБАНК

В выходной день деньги через ПТКС как заходят? Понедельникам или может сегодняшним днём пройдёт?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 225
З нами з: 09.02.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:11

  _PORT_UA написав:В выходной день деньги через ПТКС как заходят? Понедельникам или может сегодняшним днём пройдёт?


Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2638
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:14

  TASCOMBANK написав:
  _PORT_UA написав:В выходной день деньги через ПТКС как заходят? Понедельникам или может сегодняшним днём пройдёт?


Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.

...а мож даже до 13:00 понедельника?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 28817
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2306 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:27

Re: ТАСКОМБАНК

Выходной день, а к нам зашёл представитель банка, что-то изменилось в клиентоориентирах банка или так попутный ветер?
anis
 
Повідомлень: 1882
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Подякував: 94 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:40

  clientage написав:
  TASCOMBANK написав:
  _PORT_UA написав:В выходной день деньги через ПТКС как заходят? Понедельникам или может сегодняшним днём пройдёт?


Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.

...а мож даже до 13:00 понедельника?


Через какой ПТКС Вы оплачивали?
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2638
З нами з: 17.07.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 172 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:44

TASCOMBANK
сделайте пожалуйста нормальную выписку в Тас2Ю. хотя бы как было в тас24.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:55

  TASCOMBANK написав:
  clientage написав:
  TASCOMBANK написав:Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.

...а мож даже до 13:00 понедельника?


Через какой ПТКС Вы оплачивали?

Киев, на Петлюры
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 28817
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Подякував: 2306 раз.
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  #<1 ... 2778277927802781
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