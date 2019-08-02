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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:27
Hack-Stock написав:
а перевыпуск вики по сроку шо платный? В тас2ю пишет 150 грн
Мне перевыпустили бесплатно. Оформлял акционную в ноябре 2018 г. со сроком действия до апреля 2019 г. Новую выдали именную - действительна до 05/21 (ожидал где-то неделю). Как происходит сейчас непонятно, т. к. с середины июня выпуск данного продукта приостановлен.
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Anadonta
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Додано: Суб 03 сер, 2019 16:29
Anadonta
Для новых клиентов Вика не оформляется.
Для старых всё по прежнему.
По окончании срока выдаётся новая карта.
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deneg net
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Додано: Суб 03 сер, 2019 17:26
В выходной день деньги через ПТКС как заходят? Понедельникам или может сегодняшним днём пройдёт?
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_PORT_UA
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Додано: Суб 03 сер, 2019 18:11
_PORT_UA написав:
В выходной день деньги через ПТКС как заходят? Понедельникам или может сегодняшним днём пройдёт?
Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.
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TASCOMBANK
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Додано: Суб 03 сер, 2019 18:14
TASCOMBANK написав: _PORT_UA написав:
В выходной день деньги через ПТКС как заходят? Понедельникам или может сегодняшним днём пройдёт?
Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.
...а мож даже до 13:00 понедельника?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 03 сер, 2019 18:27
Выходной день, а к нам зашёл представитель банка, что-то изменилось в клиентоориентирах банка или так попутный ветер?
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anis
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Додано: Суб 03 сер, 2019 18:40
clientage написав: TASCOMBANK написав: _PORT_UA написав:
В выходной день деньги через ПТКС как заходят? Понедельникам или может сегодняшним днём пройдёт?
Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.
...а мож даже до 13:00 понедельника?
Через какой ПТКС Вы оплачивали?
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TASCOMBANK
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Додано: Суб 03 сер, 2019 18:44
TASCOMBANK
сделайте пожалуйста нормальную выписку в Тас2Ю. хотя бы как было в тас24.
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Alex2007
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Додано: Суб 03 сер, 2019 18:55
TASCOMBANK написав: clientage написав: TASCOMBANK написав:
Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.
...а мож даже до 13:00 понедельника?
Через какой ПТКС Вы оплачивали?
Киев, на Петлюры
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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