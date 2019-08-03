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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 сер, 2019 22:45
TASCOMBANK написав:
Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.
Не понял, как-то на выходных закидывал деньги через терминал в отделении, деньги зачислись в течении 5 минут. Что-то поменялось ?
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Додано: Нед 04 сер, 2019 00:20
SILVER_UA написав: TASCOMBANK написав:
Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.
Не понял, как-то на выходных закидывал деньги через терминал в отделении, деньги зачислись в течении 5 минут. Что-то поменялось ?
Люди спрашивают про время реального зачисления денег на счёт, а не об изменении доступного остатка на карте.
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