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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 сер, 2019 22:45
TASCOMBANK написав:
Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.
Не понял, как-то на выходных закидывал деньги через терминал в отделении, деньги зачислись в течении 5 минут. Что-то поменялось ?
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SILVER_UA
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Додано: Нед 04 сер, 2019 00:20
SILVER_UA написав: TASCOMBANK написав:
Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.
Не понял, как-то на выходных закидывал деньги через терминал в отделении, деньги зачислись в течении 5 минут. Что-то поменялось ?
Люди спрашивают про время реального зачисления денег на счёт, а не об изменении доступного остатка на карте.
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WachtAmRhein
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Додано: Нед 04 сер, 2019 06:53
WachtAmRhein написав: SILVER_UA написав: TASCOMBANK написав:
Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.
Не понял, как-то на выходных закидывал деньги через терминал в отделении, деньги зачислись в течении 5 минут. Что-то поменялось ?
Люди спрашивают про время реального зачисления денег на счёт, а не об изменении доступного остатка на карте.
Реальное зачисление тоже 5-10 мин, проверено на Ощадном.
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Ferlakur
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Додано: Нед 04 сер, 2019 07:16
Ferlakur написав: WachtAmRhein написав: SILVER_UA написав:
Не понял, как-то на выходных закидывал деньги через терминал в отделении, деньги зачислись в течении 5 минут. Что-то поменялось ?
Люди спрашивают про время реального зачисления денег на счёт, а не об изменении доступного остатка на карте.
Реальное зачисление тоже 5-10 мин, проверено на Ощадном.
На Ощадном тоже реальное зачисление происходит гораздо позже. Просто по нему не бывает теховера, поэтому это не заметно, поскольку поднятый остаток использовать можно сразу и без риска.. По картам теховер быть можеть...
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Flamingo
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Додано: Нед 04 сер, 2019 08:37
Как все сложно у Таси.
Вчера закинул деньги на Вику через терминал. В банке засветились сразу. Погасил ими кредит. Через полчаса жена скупилась и получила кешбэк 3%.
Доллары на Вике спасут от теховера в гривнах?
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Славик
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Додано: Нед 04 сер, 2019 08:40
В апреле получил Викенд (за деньги, акций в этом году не было).
Карту дали со сроком действия 08/19.
Перевыпуск, говорят, бесплатно (всего 4 месяца попользовался).
Каковы мои действия, что я должен делать? Где подавать заявку? Звонить на ГЛ, в TAS2U? Старожилы, подскажите, пожалуйста! Огромное спасибо заранее!
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Искатель
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