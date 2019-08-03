ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 сер, 2019 22:45
TASCOMBANK написав:
Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.
Не понял, как-то на выходных закидывал деньги через терминал в отделении, деньги зачислись в течении 5 минут. Что-то поменялось ?
SILVER_UA
Повідомлень: 391
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Подякували: 31 раз.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 00:20
SILVER_UA написав: TASCOMBANK написав:
Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.
Не понял, как-то на выходных закидывал деньги через терминал в отделении, деньги зачислись в течении 5 минут. Что-то поменялось ?
Люди спрашивают про время реального зачисления денег на счёт, а не об изменении доступного остатка на карте.
WachtAmRhein
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Додано: Нед 04 сер, 2019 06:53
WachtAmRhein написав: SILVER_UA написав: TASCOMBANK написав:
Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.
Не понял, как-то на выходных закидывал деньги через терминал в отделении, деньги зачислись в течении 5 минут. Что-то поменялось ?
Люди спрашивают про время реального зачисления денег на счёт, а не об изменении доступного остатка на карте.
Реальное зачисление тоже 5-10 мин, проверено на Ощадном.
Ferlakur
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Додано: Нед 04 сер, 2019 07:16
Ferlakur написав: WachtAmRhein написав: SILVER_UA написав:
Не понял, как-то на выходных закидывал деньги через терминал в отделении, деньги зачислись в течении 5 минут. Что-то поменялось ?
Люди спрашивают про время реального зачисления денег на счёт, а не об изменении доступного остатка на карте.
Реальное зачисление тоже 5-10 мин, проверено на Ощадном.
На Ощадном тоже реальное зачисление происходит гораздо позже. Просто по нему не бывает теховера, поэтому это не заметно, поскольку поднятый остаток использовать можно сразу и без риска.. По картам теховер быть можеть...
Flamingo
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Додано: Нед 04 сер, 2019 08:37
Как все сложно у Таси.
Вчера закинул деньги на Вику через терминал. В банке засветились сразу. Погасил ими кредит. Через полчаса жена скупилась и получила кешбэк 3%. Доллары на Вике спасут от теховера в гривнах?
Славик
Повідомлень: 189
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Додано: Нед 04 сер, 2019 08:40
В апреле получил Викенд (за деньги, акций в этом году не было).
Карту дали со сроком действия 08/19. Перевыпуск, говорят, бесплатно (всего 4 месяца попользовался). Каковы мои действия, что я должен делать? Где подавать заявку? Звонить на ГЛ, в TAS2U? Старожилы, подскажите, пожалуйста! Огромное спасибо заранее!
Искатель
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1
Додано: Нед 04 сер, 2019 08:55
Искатель написав:
В апреле получил Викенд (за деньги, акций в этом году не было).
Карту дали со сроком действия 08/19.
Перевыпуск, говорят, бесплатно (всего 4 месяца попользовался).
Каковы мои действия, что я должен делать? Где подавать заявку? Звонить на ГЛ, в TAS2U? Старожилы, подскажите, пожалуйста! Огромное спасибо заранее!
Позвонить в рабочее время на ГЛ, убедиться, шо бесплатно перевыпускают. Мне делали именную 2..3дн (Киев)
Через ТАС2Ю мона тока платный перевыпуск заказать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 28818
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2
Додано: Нед 04 сер, 2019 09:51
Уважаемый представитель, подскажите как в ТАС2У узнать баланс гривен по Викенд-карте?
Вот что я вижу.
В конце сумм вижу "...", а валюта непонятно какая.
Можно как-то пофиксить интерфейс?
ukrprom2014
Повідомлень: 338
З нами з: 09.03.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 28 раз.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 10:07
Flamingo написав:
На Ощадном тоже реальное зачисление происходит гораздо позже. Просто по нему не бывает теховера, поэтому это не заметно, поскольку поднятый остаток использовать можно сразу и без риска.. По картам теховер быть можеть...
На викенде будет теховер ? Или как через терминал пополнять Ощадный ? Там видел 2 опции, пополнить по номеру карты или по номеру счета !
SILVER_UA
Повідомлень: 391
З нами з: 21.07.10
Подякував: 41 раз.
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