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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2779278027812782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 22:45

  TASCOMBANK написав:Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.

Не понял, как-то на выходных закидывал деньги через терминал в отделении, деньги зачислись в течении 5 минут. Что-то поменялось ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 00:20

  SILVER_UA написав:
  TASCOMBANK написав:Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.

Не понял, как-то на выходных закидывал деньги через терминал в отделении, деньги зачислись в течении 5 минут. Что-то поменялось ?


Люди спрашивают про время реального зачисления денег на счёт, а не об изменении доступного остатка на карте.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 06:53

  WachtAmRhein написав:
  SILVER_UA написав:
  TASCOMBANK написав:Добрый вечер!
Средства будут зачислены в рабочее время, с понедельника.

Не понял, как-то на выходных закидывал деньги через терминал в отделении, деньги зачислись в течении 5 минут. Что-то поменялось ?


Люди спрашивают про время реального зачисления денег на счёт, а не об изменении доступного остатка на карте.

Реальное зачисление тоже 5-10 мин, проверено на Ощадном.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 07:16

  Ferlakur написав:
  WachtAmRhein написав:
  SILVER_UA написав:Не понял, как-то на выходных закидывал деньги через терминал в отделении, деньги зачислись в течении 5 минут. Что-то поменялось ?


Люди спрашивают про время реального зачисления денег на счёт, а не об изменении доступного остатка на карте.

Реальное зачисление тоже 5-10 мин, проверено на Ощадном.

На Ощадном тоже реальное зачисление происходит гораздо позже. Просто по нему не бывает теховера, поэтому это не заметно, поскольку поднятый остаток использовать можно сразу и без риска.. По картам теховер быть можеть...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 08:37

Re: ТАСКОМБАНК

Как все сложно у Таси.
Вчера закинул деньги на Вику через терминал. В банке засветились сразу. Погасил ими кредит. Через полчаса жена скупилась и получила кешбэк 3%.

Доллары на Вике спасут от теховера в гривнах?
Славик
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 08:40

Перевыпуск Викенда

В апреле получил Викенд (за деньги, акций в этом году не было).
Карту дали со сроком действия 08/19.
Перевыпуск, говорят, бесплатно (всего 4 месяца попользовался).

Каковы мои действия, что я должен делать? Где подавать заявку? Звонить на ГЛ, в TAS2U? Старожилы, подскажите, пожалуйста! Огромное спасибо заранее!
Искатель
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 08:55

  Искатель написав:В апреле получил Викенд (за деньги, акций в этом году не было).
Карту дали со сроком действия 08/19.
Перевыпуск, говорят, бесплатно (всего 4 месяца попользовался).

Каковы мои действия, что я должен делать? Где подавать заявку? Звонить на ГЛ, в TAS2U? Старожилы, подскажите, пожалуйста! Огромное спасибо заранее!

Позвонить в рабочее время на ГЛ, убедиться, шо бесплатно перевыпускают. Мне делали именную 2..3дн (Киев)
Через ТАС2Ю мона тока платный перевыпуск заказать :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 09:51

Уважаемый представитель, подскажите как в ТАС2У узнать баланс гривен по Викенд-карте?
Вот что я вижу.
В конце сумм вижу "...", а валюта непонятно какая.
Можно как-то пофиксить интерфейс?

Зображення
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 10:07

  Flamingo написав:На Ощадном тоже реальное зачисление происходит гораздо позже. Просто по нему не бывает теховера, поэтому это не заметно, поскольку поднятый остаток использовать можно сразу и без риска.. По картам теховер быть можеть...

На викенде будет теховер ? Или как через терминал пополнять Ощадный ? Там видел 2 опции, пополнить по номеру карты или по номеру счета !
SILVER_UA
 
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  #<1 ... 2779278027812782
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