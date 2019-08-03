SILVER_UA написав:Не понял, как-то на выходных закидывал деньги через терминал в отделении, деньги зачислись в течении 5 минут. Что-то поменялось ?
Люди спрашивают про время реального зачисления денег на счёт, а не об изменении доступного остатка на карте.
Реальное зачисление тоже 5-10 мин, проверено на Ощадном.
На Ощадном тоже реальное зачисление происходит гораздо позже. Просто по нему не бывает теховера, поэтому это не заметно, поскольку поднятый остаток использовать можно сразу и без риска.. По картам теховер быть можеть...
Flamingo написав:На Ощадном тоже реальное зачисление происходит гораздо позже. Просто по нему не бывает теховера, поэтому это не заметно, поскольку поднятый остаток использовать можно сразу и без риска.. По картам теховер быть можеть...
На викенде будет теховер ? Или как через терминал пополнять Ощадный ? Там видел 2 опции, пополнить по номеру карты или по номеру счета !
Flamingo написав:На Ощадном тоже реальное зачисление происходит гораздо позже. Просто по нему не бывает теховера, поэтому это не заметно, поскольку поднятый остаток использовать можно сразу и без риска.. По картам теховер быть можеть...
На викенде будет теховер ? Или как через терминал пополнять Ощадный ? Там видел 2 опции, пополнить по номеру карты или по номеру счета !
Теховер возникает если трата проводится ПО СЧЕТУ (Фактичне відображення на рахунку) раньше поступления. Обычно траты проводятся на +1..2дня позже самой операции А зачисление НА СЧЕТ происходит в соответствии с рИХгламИнтАм https://tascombank.ua/files/website_rul ... 1-16.pdf... Изучайте. И учитесь манипулировать..ой, маневрировать средствами