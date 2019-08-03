RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2780278127822783

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:05

Re: ТАСКОМБАНК

  ukrprom2014 написав:Вот что я вижу

в вэб-ТАС2Ю в полноэкранном режиме ток видно. Зато циферкофф в щоте -- ого-гооо. У Таси программеры от бога :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28822
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2306 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:25

  ukrprom2014 написав:Уважаемый представитель, подскажите как в ТАС2У узнать баланс гривен по Викенд-карте?
Вот что я вижу.
В конце сумм вижу "...", а валюта непонятно какая.
Можно как-то пофиксить интерфейс?

Зображення


Добрый день!
Список счетов «Weekend Card» в ТАС2Ю указан в таком порядке: USD, EUR, GBP, UAH.
По поводу того, что вместо валюты указано "..." создадим запрос на тех. поддержку.
Укажите в Личных сообщения Ваши данные пожалуйста.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2639
З нами з: 17.07.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:45

  ukrprom2014 написав:Уважаемый представитель, подскажите как в ТАС2У узнать баланс гривен по Викенд-карте?
Вот что я вижу.
В конце сумм вижу "...", а валюта непонятно какая.
Можно как-то пофиксить интерфейс?

Зображення

Странно, похоже это локальная проблема. У меня все корректно отображается и в вэб и моб версиях.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5301
З нами з: 20.01.15
Подякував: 352 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:50

  clientage написав:Изучайте. И учитесь манипулировать..ой, маневрировать средствами 8)

сложно это для меня, ладно если покупка в магазине я понимаю что проведется через 2-3 дня, то есть позже зачисления. А вот например обмен валют я не знаю как они проводят.
SILVER_UA
 
Повідомлень: 392
З нами з: 21.07.10
Подякував: 41 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:01

  SILVER_UA написав:
  clientage написав:Изучайте. И учитесь манипулировать..ой, маневрировать средствами 8)

сложно это для меня, ладно если покупка в магазине я понимаю что проведется через 2-3 дня, то есть позже зачисления. А вот например обмен валют я не знаю как они проводят.

Сам обмен нормально, это внутрибанк. А вот приход средств (грн.) под обмен нуна контроллировать. Лучше через сбер/по счету заводить :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28822
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2306 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:35

Re: ТАСКОМБАНК

  ol_zy написав:Странно, похоже это локальная проблема.

Не локальная. Скорее всего Вы тысячами не оперируете.
Славик
 
Повідомлень: 190
З нами з: 04.07.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:37

  Славик написав:Как все сложно у Таси.
Вчера закинул деньги на Вику через терминал. В банке засветились сразу. Погасил ими кредит. Через полчаса жена скупилась и получила кешбэк 3%.

Доллары на Вике спасут от теховера в гривнах?

Любая покупка в 99% случаев проводится не раньше, чем через два рабочих дня. Поэтому зачисление на вику произойдет завтра, а покупка спишется не раньше среды - никакого овера не будет
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9628
З нами з: 23.01.13
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1360 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2780278127822783
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, sens і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.