ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 сер, 2019 11:05
ukrprom2014 написав:
Вот что я вижу
в вэб-ТАС2Ю в полноэкранном режиме ток видно. Зато циферкофф в щоте -- ого-гооо. У Таси программеры от бога
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Нед 04 сер, 2019 11:25
ukrprom2014 написав:
Уважаемый представитель, подскажите как в ТАС2У узнать баланс гривен по Викенд-карте?
Вот что я вижу.
В конце сумм вижу "...", а валюта непонятно какая.
Можно как-то пофиксить интерфейс?
Добрый день!
Список счетов «Weekend Card» в ТАС2Ю указан в таком порядке: USD, EUR, GBP, UAH.
По поводу того, что вместо валюты указано "..." создадим запрос на тех. поддержку.
Укажите в Личных сообщения Ваши данные пожалуйста.
TASCOMBANK
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Додано: Нед 04 сер, 2019 11:45
ukrprom2014 написав:
Уважаемый представитель, подскажите как в ТАС2У узнать баланс гривен по Викенд-карте?
Вот что я вижу.
В конце сумм вижу "...", а валюта непонятно какая.
Можно как-то пофиксить интерфейс?
Странно, похоже это локальная проблема. У меня все корректно отображается и в вэб и моб версиях.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Додано: Нед 04 сер, 2019 11:50
clientage написав:
Изучайте. И учитесь манипулировать..ой, маневрировать средствами
сложно это для меня, ладно если покупка в магазине я понимаю что проведется через 2-3 дня, то есть позже зачисления. А вот например обмен валют я не знаю как они проводят.
SILVER_UA
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Додано: Нед 04 сер, 2019 12:01
SILVER_UA написав: clientage написав:
Изучайте. И учитесь манипулировать..ой, маневрировать средствами
сложно это для меня, ладно если покупка в магазине я понимаю что проведется через 2-3 дня, то есть позже зачисления. А вот например обмен валют я не знаю как они проводят.
Сам обмен нормально, это внутрибанк. А вот приход средств (грн.) под обмен нуна контроллировать. Лучше через сбер/по счету заводить
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Нед 04 сер, 2019 12:35
ol_zy написав:
Странно, похоже это локальная проблема.
Не локальная. Скорее всего Вы тысячами не оперируете.
Славик
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Додано: Нед 04 сер, 2019 12:37
Славик написав:
Как все сложно у Таси.
Вчера закинул деньги на Вику через терминал. В банке засветились сразу. Погасил ими кредит. Через полчаса жена скупилась и получила кешбэк 3%.
Доллары на Вике спасут от теховера в гривнах?
Любая покупка в 99% случаев проводится не раньше, чем через два рабочих дня. Поэтому зачисление на вику произойдет завтра, а покупка спишется не раньше среды - никакого овера не будет
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