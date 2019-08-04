Спасибо, но в моем городе его нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 сер, 2019 19:45
Спасибо, но в моем городе его нет.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 19:47
своими на вике тысячами? конечно не держу на текущих. Зачем? Они там появляются исключительно когда нужны платежи с КБ ну и для погашения кред лимита, а просто так держать там тысячи не вижу смысла. Пока еще рано, что-то заводить.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 21:13
сэп из Привата
а по каким реквизитам кидать ? куда быстрее на викенд или ощадный упадет ? что там с ИБАНом этим ?
Додано: Нед 04 сер, 2019 22:23
Додано: Нед 04 сер, 2019 22:42
Re: ТАСКОМБАНК
Если пудра допкой к Б5.
Не имеет значение что пополнять, пудру или Б5?
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