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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 сер, 2019 19:45
guntherhouse777 написав: larnic написав:
Подскажите пожалуйста,как быстрее и с минимальной комиссией завести грн с Привата на Таскомбанк(есть Сберсчет,карта Плативка).
Заведите карту Конкорда-сэкономите 3 грн.)
Спасибо, но в моем городе его нет.
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество
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Додано: Нед 04 сер, 2019 19:47
Славик написав: ol_zy написав:
Странно, похоже это локальная проблема.
Не локальная. Скорее всего Вы тысячами не оперируете.
своими на вике тысячами? конечно не держу на текущих. Зачем? Они там появляются исключительно когда нужны платежи с КБ ну и для погашения кред лимита, а просто так держать там тысячи не вижу смысла. Пока еще рано, что-то заводить.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Нед 04 сер, 2019 21:13
а по каким реквизитам кидать ? куда быстрее на викенд или ощадный упадет ? что там с ИБАНом этим ?
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SILVER_UA
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Додано: Нед 04 сер, 2019 22:23
SILVER_UA написав:
а по каким реквизитам кидать ? куда быстрее на викенд или ощадный упадет ? что там с ИБАНом этим ?
По прямым
Зайдет одинаково с утра, на вике только смску пришлють
Пока можно не париться - зайдут и по обычным реквизитам до жовтня
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curiousobro
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Додано: Нед 04 сер, 2019 22:42
Если пудра допкой к Б5.
Не имеет значение что пополнять, пудру или Б5?
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mihasik
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Додано: Пон 05 сер, 2019 01:36
mihasik написав:
Если пудра допкой к Б5.
Не имеет значение что пополнять, пудру или Б5?
конечно, неужели были сомнения, счет ведь один
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Lost
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Додано: Пон 05 сер, 2019 06:40
Lost написав: mihasik написав:
Если пудра допкой к Б5.
Не имеет значение что пополнять, пудру или Б5?
конечно, неужели были сомнения, счет ведь один
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мало ли, может допка не пополняется,а только тратиться))
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mihasik
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Додано: Пон 05 сер, 2019 07:13
mihasik написав: Lost написав: mihasik написав:
Если пудра допкой к Б5.
Не имеет значение что пополнять, пудру или Б5?
конечно, неужели были сомнения, счет ведь один
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мало ли, может допка не пополняется,а только тратиться))
Какие же у вас однако глубокие познания в банковском деле
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Flamingo
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