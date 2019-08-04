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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2781278227832784

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:45

  guntherhouse777 написав:
  larnic написав:Подскажите пожалуйста,как быстрее и с минимальной комиссией завести грн с Привата на Таскомбанк(есть Сберсчет,карта Плативка).

Заведите карту Конкорда-сэкономите 3 грн.)

Спасибо, но в моем городе его нет.
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество :D
larnic
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:47

  Славик написав:
  ol_zy написав:Странно, похоже это локальная проблема.

Не локальная. Скорее всего Вы тысячами не оперируете.

своими на вике тысячами? конечно не держу на текущих. Зачем? Они там появляются исключительно когда нужны платежи с КБ ну и для погашения кред лимита, а просто так держать там тысячи не вижу смысла. Пока еще рано, что-то заводить.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:13

сэп из Привата

а по каким реквизитам кидать ? куда быстрее на викенд или ощадный упадет ? что там с ИБАНом этим ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 22:23

  SILVER_UA написав:а по каким реквизитам кидать ? куда быстрее на викенд или ощадный упадет ? что там с ИБАНом этим ?

По прямым
Зайдет одинаково с утра, на вике только смску пришлють
Пока можно не париться - зайдут и по обычным реквизитам до жовтня
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 22:42

Re: ТАСКОМБАНК

Если пудра допкой к Б5.
Не имеет значение что пополнять, пудру или Б5?
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 01:36

  mihasik написав:Если пудра допкой к Б5.
Не имеет значение что пополнять, пудру или Б5?

конечно, неужели были сомнения, счет ведь один ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 06:40

  Lost написав:
  mihasik написав:Если пудра допкой к Б5.
Не имеет значение что пополнять, пудру или Б5?

конечно, неужели были сомнения, счет ведь один ;)

Перепроверить :) мало ли, может допка не пополняется,а только тратиться))
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 07:13

  mihasik написав:
  Lost написав:
  mihasik написав:Если пудра допкой к Б5.
Не имеет значение что пополнять, пудру или Б5?

конечно, неужели были сомнения, счет ведь один ;)

Перепроверить :) мало ли, может допка не пополняется,а только тратиться))

Какие же у вас однако глубокие познания в банковском деле ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:47

Re: ТАСКОМБАНК

Панове, а не підскажите? Покупка валюти з Платівки на Платівку - без коміса? А також можна цю валюту зняти на касі без коміса?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:08

  Скупердяй написав:Панове, а не підскажите? Покупка валюти з Платівки на Платівку - без коміса? А також можна цю валюту зняти на касі без коміса?

С комисом. Без комиса на Б5 или Виику. Если валюту с комисом таки купите на Пластинку, то уже оттуда снимете без комиса
Flamingo
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