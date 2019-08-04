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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2019 13:46
Flamingo написав: Скупердяй написав:
Панове, а не підскажите? Покупка валюти з Платівки на Платівку - без коміса? А також можна цю валюту зняти на касі без коміса?
С комисом. Без комиса на Б5 или Виику. Если валюту с комисом таки купите на Пластинку, то уже оттуда снимете без комиса
Дякую, пане. А як купити валюту на Б5, якщо вона вроді тільки гривнева.?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Додано: Пон 05 сер, 2019 13:56
Скупердяй
Почитайте пару страниц назад. Б5 - не только гривневая, правда об этом знают далеко не все сотрудники банка.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 14:16
Скупердяй написав: Flamingo написав: Скупердяй написав:
Панове, а не підскажите? Покупка валюти з Платівки на Платівку - без коміса? А також можна цю валюту зняти на касі без коміса?
С комисом. Без комиса на Б5 или Виику. Если валюту с комисом таки купите на Пластинку, то уже оттуда снимете без комиса
Дякую, пане. А як купити валюту на Б5, якщо вона вроді тільки гривнева.?
вона є і в доларі, і в євро, а у деяких відділеннях - в брит.фунті і швейц.франку ... дійсно, навіть доларова є проблемою для багатьох відділень через незнання
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Додано: Пон 05 сер, 2019 14:27
Flamingo написав: Скупердяй написав:
Панове, а не підскажите? Покупка валюти з Платівки на Платівку - без коміса? А також можна цю валюту зняти на касі без коміса?
С комисом. Без комиса на Б5 или Виику. Если валюту с комисом таки купите на Пластинку, то уже оттуда снимете без комиса
вчера покупал с Б5 грн. на Плативку в долларах, комиссии нет.
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