Дякую, пане. А як купити валюту на Б5, якщо вона вроді тільки гривнева.?
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Додано: Пон 05 сер, 2019 13:46
Дякую, пане. А як купити валюту на Б5, якщо вона вроді тільки гривнева.?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Пон 05 сер, 2019 13:56
Скупердяй
Почитайте пару страниц назад. Б5 - не только гривневая, правда об этом знают далеко не все сотрудники банка.
Додано: Пон 05 сер, 2019 14:16
вона є і в доларі, і в євро, а у деяких відділеннях - в брит.фунті і швейц.франку ... дійсно, навіть доларова є проблемою для багатьох відділень через незнання
Додано: Пон 05 сер, 2019 14:27
вчера покупал с Б5 грн. на Плативку в долларах, комиссии нет.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:43
Re: ТАСКОМБАНК
Дякую, хоча я так розумію там не завжди онлайн курс відрізняється від готівкового курса. Наприклад зараз там 25.75 обидва курса.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Пон 05 сер, 2019 15:51
Якщо потрібно 100 доларів, коли курс падає, то дійсно, можна і у касі спробувати їх застати, збігавши до відділення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:29
останнім часом курс онлайн буває навіть вищий на 5-10 копійок, аніж каса, але економите на бензині/кедах і нерви якщо суми невеликі, то 5 коп. - дрібниця.
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