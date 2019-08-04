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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2782278327842785

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:46

  Flamingo написав:
  Скупердяй написав:Панове, а не підскажите? Покупка валюти з Платівки на Платівку - без коміса? А також можна цю валюту зняти на касі без коміса?

С комисом. Без комиса на Б5 или Виику. Если валюту с комисом таки купите на Пластинку, то уже оттуда снимете без комиса

Дякую, пане. А як купити валюту на Б5, якщо вона вроді тільки гривнева.?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:56

Скупердяй
Почитайте пару страниц назад. Б5 - не только гривневая, правда об этом знают далеко не все сотрудники банка.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:16

  Скупердяй написав:
  Flamingo написав:
  Скупердяй написав:Панове, а не підскажите? Покупка валюти з Платівки на Платівку - без коміса? А також можна цю валюту зняти на касі без коміса?

С комисом. Без комиса на Б5 или Виику. Если валюту с комисом таки купите на Пластинку, то уже оттуда снимете без комиса

Дякую, пане. А як купити валюту на Б5, якщо вона вроді тільки гривнева.?

вона є і в доларі, і в євро, а у деяких відділеннях - в брит.фунті і швейц.франку ... дійсно, навіть доларова є проблемою для багатьох відділень через незнання
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:27

  Flamingo написав:
  Скупердяй написав:Панове, а не підскажите? Покупка валюти з Платівки на Платівку - без коміса? А також можна цю валюту зняти на касі без коміса?

С комисом. Без комиса на Б5 или Виику. Если валюту с комисом таки купите на Пластинку, то уже оттуда снимете без комиса
вчера покупал с Б5 грн. на Плативку в долларах, комиссии нет.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:43

Re: ТАСКОМБАНК

Дякую, хоча я так розумію там не завжди онлайн курс відрізняється від готівкового курса. Наприклад зараз там 25.75 обидва курса.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:51

  Скупердяй написав:Дякую, хоча я так розумію там не завжди онлайн курс відрізняється від готівкового курса. Наприклад зараз там 25.75 обидва курса.

Якщо потрібно 100 доларів, коли курс падає, то дійсно, можна і у касі спробувати їх застати, збігавши до відділення.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:29

  Скупердяй написав:Дякую, хоча я так розумію там не завжди онлайн курс відрізняється від готівкового курса. Наприклад зараз там 25.75 обидва курса.

останнім часом курс онлайн буває навіть вищий на 5-10 копійок, аніж каса, але економите на бензині/кедах і нерви :) якщо суми невеликі, то 5 коп. - дрібниця.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:32

  stas_rst написав:а у деяких відділеннях - в брит.фунті і швейц.франку ...

имеется ввиду, что в любом отделении должна открываться Б5 даже в франке\фунте ? может кто следит за курсами в этом банке, они рыночные на эти валюты или завышенные ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:10

  SILVER_UA написав:
  stas_rst написав:а у деяких відділеннях - в брит.фунті і швейц.франку ...

имеется ввиду, что в любом отделении должна открываться Б5 даже в франке\фунте ? может кто следит за курсами в этом банке, они рыночные на эти валюты или завышенные ?

З фунтами працює лише одне відділення на всю Україну. Є усі підстави думати, що саме це відділення і є вичерпним списком відділень, де можна оформити картки у фунтах/франках.
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