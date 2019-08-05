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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2019 09:52
stas_rst Вони за той вакуум і чорні діри ще ЗП отримують, це капець...
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Додано: Вів 06 сер, 2019 10:49
stas_rst написав:
Реально складно. Я тільки 5 місяців як користуюсь цими продуктами, зовсім "юзер" в багатьох питаннях, але уже в розмові з ГЛ і манагерами у відділеннях відчуваю вакуум і чорні діри. Дякуючи окремим дописувачам гілки (без реклами, але з вдячнітю
), значно розширив знання і навики.
Это точно.Тугие конкретно.Любой самый мелкий не стандартный вопрос вгоняет в ступор и начинают нести чушь и отсебятину.Да какой не стандартный.У меня когда карточку получал так сотрудница тарифы не знала.Уровень подготовки ниже плинтуса.
Но есть банки где ещё хуже ))).Там вся эта хрень идёт официально от руководства.Вот уж где лютый трешак )).Когда работник тупой - плохо, но когда начальник тупой хуже в десять раз.А если ещё и деятельный так вообще )))
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Додано: Вів 06 сер, 2019 11:01
Flamingo написав: Скупердяй написав:
Панове, а не підскажите? Покупка валюти з Платівки на Платівку - без коміса? А також можна цю валюту зняти на касі без коміса?
С комисом. Без комиса на Б5 или Виику. Если валюту с комисом таки купите на Пластинку, то уже оттуда снимете без комиса
Сегодня купил с пластинки на пластинку. Комиса нет.
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логан1919
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Додано: Вів 06 сер, 2019 11:35
логан1919 написав: Flamingo написав: Скупердяй написав:
Панове, а не підскажите? Покупка валюти з Платівки на Платівку - без коміса? А також можна цю валюту зняти на касі без коміса?
С комисом. Без комиса на Б5 или Виику. Если валюту с комисом таки купите на Пластинку, то уже оттуда снимете без комиса
Сегодня купил с пластинки на пластинку. Комиса нет.
Значит "улучшили". Несколько недель назад тут народ писал, что зачисление обмена на "пластинку" Тася считает "не целевым зачислением"...
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Flamingo
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Додано: Вів 06 сер, 2019 11:44
stas_rst написав: SILVER_UA написав:
имеется ввиду, что в любом отделении должна открываться Б5 даже в франке\фунте ?
в тарифах написано - "у деяких відділеннях" .. .так що Klug більш аніж правий. Однак, проблема не у фунтах, вони, олені, про доларові В5 половина не знають у відділеннях ... про єврові В5 - взагалі колапс і евтаназія моментальна ...
Дуууууже довго манагерам доводиться пояснювати, що доларові-єврові В5 є або моменталками, або іменними картками (до 10 днів у Києві); і перші, і другі - безкоштовні. Реально складно. Я тільки 5 місяців як користуюсь цими продуктами, зовсім "юзер" в багатьох питаннях, але уже в розмові з ГЛ і манагерами у відділеннях відчуваю вакуум і чорні діри. Дякуючи окремим дописувачам гілки (без реклами, але з вдячнітю
), значно розширив знання і навики.
А нашо та єврова Б5? За власні лише 1% кеша, так само, як і по Вікенду.
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wig
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Додано: Вів 06 сер, 2019 11:47
wig написав: stas_rst написав:
А нашо та єврова Б5? За власні лише 1% кеша, так само, як і по Вікенду.
Евровая Б5 на шару.
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Олег1964
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Додано: Вів 06 сер, 2019 11:48
wig написав:
А нашо та єврова Б5? За власні лише 1% кеша, так само, як і по Вікенду.
як мінімум, щоб купити євро онлайн дешевше і забрати в касі через Ощадний, коли зручно
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stas_rst
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Додано: Вів 06 сер, 2019 11:57
Олег1964 написав:
Евровая Б5 на шару.
Выходит, у кого уже и так есть WC, беспокоиться не о чем. Вот если бы за евро 2% давали, хотя бы в гастрономах..
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wig
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