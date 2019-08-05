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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2019 12:26
Как они за страховку снимают,в выписке отображается? А то я ее не отключал еще. Или по тихому, лень пересчитывать в Экселе)
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mihasik
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Додано: Вів 06 сер, 2019 13:04
если мне выдали баксовую Б5 на ней есть услуги платные?
ну там страховки, смс или еще что.
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mephala
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Додано: Вів 06 сер, 2019 13:16
mephala написав:
если мне выдали баксовую Б5 на ней есть услуги платные?
ну там страховки, смс или еще что.
Доброго дня, страхування можливо лише до карт з кредитним лімітом, послуга GSM-інформування підключається автоматично при оформленні карти.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 13:18
mephala написав:
если мне выдали баксовую Б5 на ней есть услуги платные?
ну там страховки, смс или еще что.
Снятие налички - платно. И переводы
. А так если не подписывали страховку - то остальное бесплатно.
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Flamingo
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