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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2019 12:26
Как они за страховку снимают,в выписке отображается? А то я ее не отключал еще. Или по тихому, лень пересчитывать в Экселе)
Додано: Вів 06 сер, 2019 13:04
Re: ТАСКОМБАНК
если мне выдали баксовую Б5 на ней есть услуги платные?
ну там страховки, смс или еще что.
Додано: Вів 06 сер, 2019 13:16
Додано: Вів 06 сер, 2019 13:18
Додано: Вів 06 сер, 2019 14:37
Re: ТАСКОМБАНК
друже Flamingo, маленьке уточнення - зняття для валютних В5 - так, з %,
для гривні у рідному банкоматі - безкоштовно,
переводи на власні рахунки, відкриті в ТАС, теж безкоштовно для усіх валют.
Ну і Ощадний - у касі без комісії
Ви це й так знаєте, то більше для тих, хто тільки В5 почав користувати.
Додано: Вів 06 сер, 2019 15:36
stas_rst
Прошу пардона, но Вы следующий раз когда цитату моего сообщения будете делать - то цитируйте, пожалуйста, фразу до конца. Сравните вот то что вы процитировали
А вот оригинал:
Может в том, что Вы процитировали и содержались "переводи на власні рахунки, відкриті в ТАС", но я же о SWIFTax писал, а они с Б5 как раз платны ...
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