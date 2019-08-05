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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2784278527862787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:26

Как они за страховку снимают,в выписке отображается? А то я ее не отключал еще. Или по тихому, лень пересчитывать в Экселе)
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:04

Re: ТАСКОМБАНК

если мне выдали баксовую Б5 на ней есть услуги платные?
ну там страховки, смс или еще что.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:16

  mephala написав:если мне выдали баксовую Б5 на ней есть услуги платные?
ну там страховки, смс или еще что.



Доброго дня, страхування можливо лише до карт з кредитним лімітом, послуга GSM-інформування підключається автоматично при оформленні карти.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:18

  mephala написав:если мне выдали баксовую Б5 на ней есть услуги платные?
ну там страховки, смс или еще что.

Снятие налички - платно. И переводы ;). А так если не подписывали страховку - то остальное бесплатно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:37

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:Снятие налички - платно. И переводы

друже Flamingo, маленьке уточнення - зняття для валютних В5 - так, з %,
для гривні у рідному банкоматі - безкоштовно,
переводи на власні рахунки, відкриті в ТАС, теж безкоштовно для усіх валют.
Ну і Ощадний - у касі без комісії
Ви це й так знаєте, то більше для тих, хто тільки В5 почав користувати.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:36

stas_rst
Прошу пардона, но Вы следующий раз когда цитату моего сообщения будете делать - то цитируйте, пожалуйста, фразу до конца. Сравните вот то что вы процитировали
Снятие налички - платно. И переводы

А вот оригинал:
Снятие налички - платно. И переводы ;).

Может в том, что Вы процитировали и содержались "переводи на власні рахунки, відкриті в ТАС", но я же о SWIFTax писал, а они с Б5 как раз платны ;)...
Flamingo
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