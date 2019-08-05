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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2019 12:26
Как они за страховку снимают,в выписке отображается? А то я ее не отключал еще. Или по тихому, лень пересчитывать в Экселе)
Додано: Вів 06 сер, 2019 13:04
Re: ТАСКОМБАНК
если мне выдали баксовую Б5 на ней есть услуги платные?
ну там страховки, смс или еще что.
Додано: Вів 06 сер, 2019 13:16
Додано: Вів 06 сер, 2019 13:18
Додано: Вів 06 сер, 2019 14:37
Re: ТАСКОМБАНК
друже Flamingo, маленьке уточнення - зняття для валютних В5 - так, з %,
для гривні у рідному банкоматі - безкоштовно,
переводи на власні рахунки, відкриті в ТАС, теж безкоштовно для усіх валют.
Ну і Ощадний - у касі без комісії
Ви це й так знаєте, то більше для тих, хто тільки В5 почав користувати.
Додано: Вів 06 сер, 2019 15:36
stas_rst
Прошу пардона, но Вы следующий раз когда цитату моего сообщения будете делать - то цитируйте, пожалуйста, фразу до конца. Сравните вот то что вы процитировали
А вот оригинал:
Может в том, что Вы процитировали и содержались "переводи на власні рахунки, відкриті в ТАС", но я же о SWIFTax писал, а они с Б5 как раз платны ...
Додано: Вів 06 сер, 2019 16:52
Re: ТАСКОМБАНК
Коллеги, подскажите, возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
У меня по карте Плативка есть какой-то странный глюк. С неё нельзя снять деньги через р2р. Пробовал разными суммами до от 1000 грн до 14999 грн., разными сервисами: родным Тас2ю, Приватовскими Сендманями, Авалевским Платоном, ПУМБовским сервисом р2р. Деньги никак снять нельзя.
Лимиты не мешают. Звонил на поддержку, они подтвердили, что лимиты деньги снять должны позволить, но снять их никак нельзя. Почему, они не знают. Создали заявку, разбираются уже 2 дня.
Неделю назад ещё деньги с неё снимал, было всё нормально.
Может, кто сталкивался, что это может быть?
Додано: Вів 06 сер, 2019 17:04
у меня в привате был глюк. не мог пополнять карту. хотя др.действия карта делала. поменяли карту и всё стало - ок.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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