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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2785278627872788>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:26

Как они за страховку снимают,в выписке отображается? А то я ее не отключал еще. Или по тихому, лень пересчитывать в Экселе)
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:04

Re: ТАСКОМБАНК

если мне выдали баксовую Б5 на ней есть услуги платные?
ну там страховки, смс или еще что.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:16

  mephala написав:если мне выдали баксовую Б5 на ней есть услуги платные?
ну там страховки, смс или еще что.



Доброго дня, страхування можливо лише до карт з кредитним лімітом, послуга GSM-інформування підключається автоматично при оформленні карти.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:18

  mephala написав:если мне выдали баксовую Б5 на ней есть услуги платные?
ну там страховки, смс или еще что.

Снятие налички - платно. И переводы ;). А так если не подписывали страховку - то остальное бесплатно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:37

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:Снятие налички - платно. И переводы

друже Flamingo, маленьке уточнення - зняття для валютних В5 - так, з %,
для гривні у рідному банкоматі - безкоштовно,
переводи на власні рахунки, відкриті в ТАС, теж безкоштовно для усіх валют.
Ну і Ощадний - у касі без комісії
Ви це й так знаєте, то більше для тих, хто тільки В5 почав користувати.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:36

stas_rst
Прошу пардона, но Вы следующий раз когда цитату моего сообщения будете делать - то цитируйте, пожалуйста, фразу до конца. Сравните вот то что вы процитировали
Снятие налички - платно. И переводы

А вот оригинал:
Снятие налички - платно. И переводы ;).

Может в том, что Вы процитировали и содержались "переводи на власні рахунки, відкриті в ТАС", но я же о SWIFTax писал, а они с Б5 как раз платны ;)...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:52

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги, подскажите, возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
У меня по карте Плативка есть какой-то странный глюк. С неё нельзя снять деньги через р2р. Пробовал разными суммами до от 1000 грн до 14999 грн., разными сервисами: родным Тас2ю, Приватовскими Сендманями, Авалевским Платоном, ПУМБовским сервисом р2р. Деньги никак снять нельзя.
Лимиты не мешают. Звонил на поддержку, они подтвердили, что лимиты деньги снять должны позволить, но снять их никак нельзя. Почему, они не знают. Создали заявку, разбираются уже 2 дня.
Неделю назад ещё деньги с неё снимал, было всё нормально.
Может, кто сталкивался, что это может быть?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:04

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
У меня по карте Плативка есть какой-то странный глюк. С неё нельзя снять деньги через р2р. Пробовал разными суммами до от 1000 грн до 14999 грн., разными сервисами: родным Тас2ю, Приватовскими Сендманями, Авалевским Платоном, ПУМБовским сервисом р2р. Деньги никак снять нельзя.
Лимиты не мешают. Звонил на поддержку, они подтвердили, что лимиты деньги снять должны позволить, но снять их никак нельзя. Почему, они не
знают. Создали заявку, разбираются уже 2 дня.
Неделю назад ещё деньги с неё снимал, было всё нормально.
Может, кто сталкивался, что это может быть?


у меня в привате был глюк. не мог пополнять карту. хотя др.действия карта делала. поменяли карту и всё стало - ок.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:33

  Andrew75 написав:Может, кто сталкивался, что это может быть?


Да что угодно может быть. У меня когда-то по Б5 ни один платёж не проходил, ни онлайн, ни офлайн. Хотя до этого проблем не было. Тоже два дня разбирались, проблему решили. Но так и не позвонили, опытным путём проверил, всё заработало. Что там было х.з.
Востаннє редагувалось Фантом в Вів 06 сер, 2019 19:35, всього редагувалось 2 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:34

Re: ТАСКОМБАНК

У меня до сих пор возврат не вернулся... :( Фактически неделя прошла.
В пятницу придётся снова тормошить.
MASolomko
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