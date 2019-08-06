посетитель написав:
Это точно.Тугие конкретно.Любой самый мелкий не стандартный вопрос вгоняет в ступор и начинают нести чушь и отсебятину.Да какой не стандартный.У меня когда карточку получал так сотрудница тарифы не знала.Уровень подготовки ниже плинтуса.
Но есть банки где ещё хуже ))).Там вся эта хрень идёт официально от руководства.Вот уж где лютый трешак )).Когда работник тупой - плохо, но когда начальник тупой хуже в десять раз.А если ещё и деятельный так вообще )))
Это кто тупее таса? ("Тупой и еще тупее")
Подскажите чтоб мы знали кто это и кого обходить 10-й дорогой