stas_rst написав:Реально складно. Я тільки 5 місяців як користуюсь цими продуктами, зовсім "юзер" в багатьох питаннях, але уже в розмові з ГЛ і манагерами у відділеннях відчуваю вакуум і чорні діри. Дякуючи окремим дописувачам гілки (без реклами, але з вдячнітю ), значно розширив знання і навики.
Это точно.Тугие конкретно.Любой самый мелкий не стандартный вопрос вгоняет в ступор и начинают нести чушь и отсебятину.Да какой не стандартный.У меня когда карточку получал так сотрудница тарифы не знала.Уровень подготовки ниже плинтуса. Но есть банки где ещё хуже ))).Там вся эта хрень идёт официально от руководства.Вот уж где лютый трешак )).Когда работник тупой - плохо, но когда начальник тупой хуже в десять раз.А если ещё и деятельный так вообще )))
Это кто тупее таса? ("Тупой и еще тупее") Подскажите чтоб мы знали кто это и кого обходить 10-й дорогой
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией. У меня по карте Плативка есть какой-то странный глюк. С неё нельзя снять деньги через р2р. Пробовал разными суммами до от 1000 грн до 14999 грн., разными сервисами: родным Тас2ю, Приватовскими Сендманями, Авалевским Платоном, ПУМБовским сервисом р2р. Деньги никак снять нельзя. Лимиты не мешают. Звонил на поддержку, они подтвердили, что лимиты деньги снять должны позволить, но снять их никак нельзя. Почему, они не знают. Создали заявку, разбираются уже 2 дня. Неделю назад ещё деньги с неё снимал, было всё нормально. Может, кто сталкивался, что это может быть?
"лечится" проведением торговой операции с введением пин-кода